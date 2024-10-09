Workers VPCサービスが世界中どこからでもお客様のリージョンプライベートネットワークに接続する仕組み
2025-11-05
Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...続きを読む »
2025-11-05
Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。...続きを読む »
2025-03-17
Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...
2024-03-20
本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります...
2023-09-08
Zero Trustと密接に統合されたローカル・トラフィック・マネジメント（LTM）が負荷分散ソリューションに新たに加わったことをお知らせいたします...
2022-06-22
お客様のプライベートネットワーク内の誰に、そして何にアクセスされているかがわかって安心です。Private Network Discoveryをご紹介...
2022年3月25日
本日、Zero Trustのダッシュボードから直接、Tunnelの作成、デプロイ、設定をリモートで管理できる新しいソリューションを発表いたします。この新しいソリューションにより、お客様は従業員へZero Trustネットワークアクセスを15分以内に提供できるようになります...
2021年12月08日
本日は、マネージドセキュリティ・サービス・プロバイダーのKudelski Security社の友人によって書かれたブログ記事を公開します。数週間前、Kudelski Security社の主席クラウドおよびセキュリティエンジニアであるRomain Aviolat氏は、リモートワー...
2021年12月08日
2020年末、Cloudflareは、当社のネットワークの上にプライベートネットワークの構築を開始する権限を組織に与えました。サーバー側でCloudflareトンネルを、クライアント側でCloudflare WARPを使用することで、...
2019年6月02日
Cloudflareについて内容の濃い話を始めたかったら、当社のことを「CDN」と表現してみてください。CDNは一般に、負荷分散を提供するものではありません。サーバーレスアプリケーションを配置することもできませんし、間違いなくあなたの電話にインストールできるものでもありません。...