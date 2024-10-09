Workers VPCサービスは、本日よりオープンベータとなります。Workers VPCがCloudflareのグローバルネットワークを使用して、グローバルにデプロイされたWorkersをどのように地域のプライベートネットワークに接続しているのか、その内容をご紹介します。また、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを抽象化しています。 ...

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。 ...

本日より、Zero Trust管理者は新しいWARP Connectorを導入し、Any-to-Any接続を簡素化できるようになります ...

Zero Trustと密接に統合されたローカル・トラフィック・マネジメント（LTM）が負荷分散ソリューションに新たに加わったことをお知らせいたします ...

お客様のプライベートネットワーク内の誰に、そして何にアクセスされているかがわかって安心です。Private Network Discoveryをご紹介 ...