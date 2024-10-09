Cloudflare One対Zscaler Zero Trust Exchangeでは、どちらが将来的にも「使える」製品か大検証。思いもよらない結果をご覧ください
2022-06-24
Cloudflare OneとZscalerのTrust Exchangeを比べてみましょう。詳しい情報をご覧ください...続きを読む »
2022-06-24
Cloudflare OneとZscalerのTrust Exchangeを比べてみましょう。詳しい情報をご覧ください...続きを読む »
2022-06-24
CloudflareのセキュリティチームがZero Trustコントロールを実装した方法...
2022-06-24
Cloudflare Zero TrustとKubernetesを使用して、SOCKSプロキシなしにkubectlを有効化...
2022-06-24
本ブログ記事では、企業が現在仮想デスクトップインフラストラクチャ (VDI) で保護されている社内Webアプリケーションの使用事例をオフロードするのに、リモートでのブラウザの分離がどう役立つかについて、Cloudflareの視点を解説しています...
2022-06-24
本日は、管理者がHTTP/3トラフィックに、Zero Trust検証ポリシーを適用できるようにする機能を公開します...
2022年6月24日
CloudflareのセキュアWebゲートウェイとAPI駆動型Cloud Access Security Broker（CASB）でシャドーITを見つけて解消します...
2022年6月23日
本日、当社はCloudflare Oneプラットフォームがさらに強化されたことを発表します。この強化により、レガシーアーキテクチャから未来のZero Trustネットワークへの移行がかつてなく容易になります...
2022年6月23日
Cloudflare Gatewayのお客様は現在、専用エグレスIPを使えるようになっており、エグレスポリシーによって、まもなくそれらのIPの適用方法を制御できるようになります...
2022年6月23日
Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...
2022年6月22日
Zero Trustの導入を開始するには、まず主要アプリケーションを従来型VPNからCloudflare AccessのようなクライドネイティブのZTNAソリューションにオフロードするとよく、お客様のビジネスにとってアプローチしやすく意味のあるアップデートになります...
2022年6月22日
お客様のプライベートネットワーク内の誰に、そして何にアクセスされているかがわかって安心です。Private Network Discoveryをご紹介...
2022年6月22日
Cloudflareでは、お客様がお使いのツール、またはお使いになりたいツールを統合できるよう開発者プラットフォームエコシステムの拡張を続けます...
2022年6月21日
本日より、アプリケーションへのユーザーアクセスを許可する前にあらゆることをAccessポリシーで考慮できるようになります。あらゆることとは、文字通りあらゆることを意味します...
2022年6月21日
本日、Cloudflare One Observabilityを発表します。Cloudflare One Observabilityは、お客様がCloudflare Oneのアプリケーション間で連携し、ネットワーク接続、セキュリティポリシー、パフォーマンスの問題をトラブルシューティングし、従業員がどこでも一貫したエクスペリエンスを得られるよう支援します...
2022年6月21日
CloudflareのIDS機能は、IPポートやプロトコルを問わず、お客様のネットワークトラフィック全体で作動します。当社がお客様に代わってアドバタイズするお客様のIPに流れるか、当社がお客様にリースするIPに流れるか、あるいはすぐにお客様のプライベートネットワーク内のトラフィックに流れるかを問いません...
2022年6月21日
新しい脅威オペレーション・調査チームをご紹介：Cloudforce One。このチームにとって調査結果の発表は役割の1つですが、そのためだけに存在するのではありません。このチームの主な目的は脅威アクターを追跡し、その動きを封じ込めることにあります...
2022年6月20日
Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...
2022年6月20日
In-line Data Loss PreventionをCloudflareプラットフォームで開始します。お客様はトラフィックをスキャンして機密データを識別し、保護することができます...
2022年6月20日
Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...
2022年6月20日
従来のSEGアーキテクチャは、昔のメール環境を念頭に構築されたものです。クラウドネイティブで先制的なメールセキュリティへ、シームレスに移行する方法を学びましょう...