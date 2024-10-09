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Cloudflare ブログ

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Cloudflare One Week

その他の投稿

2022年6月23日

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...

Cloudflare One Week
Cloudflare One
Zero Trust
Area 1 Security
パートナー

2022年6月22日

現行のVPNをどのようにCloudflareで強化または置き換えるか

Zero Trustの導入を開始するには、まず主要アプリケーションを従来型VPNからCloudflare AccessのようなクライドネイティブのZTNAソリューションにオフロードするとよく、お客様のビジネスにとってアプローチしやすく意味のあるアップデートになります...

Cloudflare One Week
Zero Trust
VPN
Cloudflare Access

2022年6月21日

Cloudflare Oneが可観測性の問題をいかに解決するか？

本日、Cloudflare One Observabilityを発表します。Cloudflare One Observabilityは、お客様がCloudflare Oneのアプリケーション間で連携し、ネットワーク接続、セキュリティポリシー、パフォーマンスの問題をトラブルシューティングし、従業員がどこでも一貫したエクスペリエンスを得られるよう支援します...

Cloudflare One Week
Zero Trust
Cloudflare One
製品ニュース

2022年6月21日

新世代の侵入検知：CloudflareのIDS機能に関する最新情報

CloudflareのIDS機能は、IPポートやプロトコルを問わず、お客様のネットワークトラフィック全体で作動します。当社がお客様に代わってアドバタイズするお客様のIPに流れるか、当社がお客様にリースするIPに流れるか、あるいはすぐにお客様のプライベートネットワーク内のトラフィックに流れるかを問いません...

Cloudflare One Week
Zero Trust

2022年6月21日

Cloudforce Oneの紹介：新しい脅威オペレーション・調査チーム

新しい脅威オペレーション・調査チームをご紹介：Cloudforce One。このチームにとって調査結果の発表は役割の1つですが、そのためだけに存在するのではありません。このチームの主な目的は脅威アクターを追跡し、その動きを封じ込めることにあります...

Cloudflare One Week
製品ニュース
脅威インテリジェンス
Cloudforce One

2022年6月20日

メールリンクのブラウザ分離で最新のフィッシング攻撃を阻止

Area 1を当社の幅広いZero Trustスイートに統合するエキサイティングな行程の一環として、Cloudflare Gatewayをご利用のお客様はまもなくメールリンクのリモートブラウザ分離を有効化できます。Email Link Isolationで、メールベースの巧妙なマルチチャネル攻撃に対する比類ないレベルの防御を実現しましょう...

Cloudflare One Week
製品ニュース
Zero Trust
Phishing
Cloud Email Security

2022年6月20日

Area 1の脅威指標をCloudflare Zero Trustで利用可能に

Area 1が持つフィッシング攻撃のTTP（戦術、テクニック、手順）に関する膨大なデータセット、シードインフラ、脅威モデルと、Cloudflareが持つ大規模ネットワーク、DNS、メール、Webトラフィックの送信元に関するグローバルな洞察を合わせて利用できるようになりました...

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メールセキュリティ
セキュリティ