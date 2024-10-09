Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。 ...

サイトのクライアント側のコードが変更された場合に監査する方法がないので、暗号技術を使用するサイトを信頼することが難しくなります。Webに監査可能性を追加する共同作成した仕様をプレビューします。 ...

ポスト量子暗号は、現在のハードウェアを使って量子コンピュータの脅威から保護します。QKDのような量子技術は魅力的に聞こえるかもしれませんが、組織の安全を確保するためには、必須でも十分でもありません。 ...

Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。 ...

プライベートで安全なインターネットの未来が危機にさらされています。そのため、本日、すべてのお客様に対してポスト量子暗号を可能にしました ...

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