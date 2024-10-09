インターネットの高速性と安全性を維持：Merkle Tree Certificatesの導入
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2025-10-28
Cloudflareでは、パフォーマンスを低下させたり、WebPKIの信頼関係を変更することなく、高速でスケーラブル、かつ量子対応のMerkleツリー証明書を評価するための実験を、Chromeで開始します。...続きを読む »
2025-10-16
サイトのクライアント側のコードが変更された場合に監査する方法がないので、暗号技術を使用するサイトを信頼することが難しくなります。Webに監査可能性を追加する共同作成した仕様をプレビューします。...
2025-09-19
ポスト量子暗号は、現在のハードウェアを使って量子コンピュータの脅威から保護します。QKDのような量子技術は魅力的に聞こえるかもしれませんが、組織の安全を確保するためには、必須でも十分でもありません。...
2025-03-17
Cloudflareのゼロトラストプラットフォームをトンネリングすることで、量子コンピュータによる脅威から企業ネットワークトラフィックを保護できるようになりました。...
2022年10月03日
本日、この目標に向けて2つの重要なステップを実行します。cloudflared 2022.9.1に、--post-quantumフラグが追加されました。これを指定するとcloudflaredから当社のネットワーク（接続3）への接続がポスト量子セキュリティで保護されます...
2021年2月19日
管理ルールチームには最近、ルールに合うリクエストの箇所をみて、ファイアウォールルールのデバックをEnterpriseのユーザーに許可するというタスクが与えられました。これにより、ルールが中止している特定の攻撃を特定したり、リクエストが誤検知された理由や、ルールをどのように改良すればこれを改善できるのかがより簡単にわかるようになります。 ...
2020年12月08日
今日は、世界中のお客様やインターネットユーザーにとって重要なもの、つまりプライバシーに関して、インターネットプロトコルの改善に役立つ、いくつかの発表を行います。...
2019年11月01日
時が経つのは早いものです。Heartbleedの脆弱性が発見されたのは5年半前です。Heartbleedの名が広く世間に知れわたったのは、専用のWebページとロゴが作られた最初のバグだったからだけではなく、インターネットそのものの脆さを露呈したからです。暗号ライブラリの小さなバグであるHeartbleedは、オンライン上のほとんどすべてのWebサイトのユーザーの個人情報を漏洩する可能性がありました。...
2019年10月29日
ドメインネームシステム（DNS）はインターネットのアドレス帳に相当します。cloudflare.com、あるいはその他のサイトにアクセスする際、ブラウザーは DNSリゾルバーに対しそのウェブサイトの IP アドレスを要求します。この時のDNSクエリと応答は残念なことに通常無防備です。DNSを暗号化することにより、ユーザーのプライバシーとセキュリティは向上します。この記事では、DNS を暗号化する 2 種類の方式、つまり DNS over TLS (DoT) および DNS over HTTPS (DoH) について説明します。また、その仕組みについても説...
2019年10月28日
Cloudflareでは、すべてのインターネットユーザーに便益をもたらす新しいプライバシー保護テクノロジーをサポート・開発する事業に取り組んでいます。2017年11月に当社は学術界との共同研究により開発されたプライバシーパスプロトコルのサーバー側サポートを発表いたしました。プライバシーパスとは、要約すると、その信用が供与された場所と時期を明らかにすることなく...
2019年6月21日
Cloudflareは、セキュリティの不十分なインターネットプロトコルにセキュアなバージョンを展開し、誰でもそれを無料で利用できるようにすることで業界をリードしてきました。2014年には、既存の無料HTTPプランで利用いただける、世界初の無料でセキュアなHTTPSサービス（Universal SSL）を立ち上げました。1.1.1.1 DNS リゾルバーを提供開始したとき、新しいセキュアなバージョンのDNS（DNS over HTTPSとDNS over TLS）もサポートしました...
2019年6月18日
インターネット上の信頼性は、公開鍵暗号基盤（PKI）に支えられています。PKIがデジタル証明書を発行することでサーバーはWebサイトをセキュアに保つことができ、暗号化された信頼できる通信の基盤を提供します。...
2019年6月17日
暗号ウィーク2019の幕開けとして、暗号化に関して長く続いた問題に対応する新たなソリューションを発表できることを、嬉しく思っています。この問題の背景にある技術面の理解を深めるには、詳細情報が記載された次の記事をご覧ください。...
2018年9月24日
Cloudflareが本日サポートを発表した、暗号化SNIは、拡張版TLS 1.3プロトコルであり、ISP、カフェ店主、ファイアウォールなどのパス上のオブザーバーが、TLS Server Name Indication（SNI）拡張子を傍受し、これを利用してユーザーの訪問先のWebサイトを特定することを防止し、インターネットユーザーのプライバシーを向上させます。...
2013年10月24日
楕円曲線暗号（ECC）は、今日広く使用されている暗号の中でも最も強力で、最も理解されていないタイプの1つです。Cloudflareでは、お客様のHTTPS接続からデータセンター間のデータの送信方法まで、ECCを幅広く活用しています。...