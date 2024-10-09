Android 9 Pieの1.1.1.1でプライベートDNSを有効にする

2018-08-16

最近、Googleが正式に立ち上げたAndroid 9 Pieには、Ditital Wellbeing、セキュリティ、プライバシーに関するさまざまな新機能が含まれています。ベータ版またはアップデート後に携帯電話のネットワーク設定を覗いてみた方は、新しいプライベート DNS モードがAndroidでサポートされるようになったことにお気づきかと思います。 ...