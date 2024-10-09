DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法

2025-11-07

BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。 ...