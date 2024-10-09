DII BYOIP: Cloudflareに独自のIPプレフィックスを持ち込むための新しい方法
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2025-11-07
BYOIP（Bring Your Own IP）用の新しいセルフサーブAPIを発表します。これにより、お客様はCloudflareのサービスで独自のIPプレフィックスの使用を開始、管理、使用できます。これまでにない制御と柔軟性を提供します。...続きを読む »
2021-12-09
今年初めにお客様にHTTPレイヤーのDDoS攻撃対策設定の制御を提供した後、お客様の制御をパケットレイヤーにまで拡張できることを嬉しく思います。こ...
2020-07-30
本日、Bring Your Own IP (BYOIP）がレイヤー７製品、およびSpectrum、Magic Transitサービスで一般利用できるようになったことを発表いたします。BYOIPを設定する時、Cloudflareエッジはお客様ご自身のIPプレフィックスを通知し、そのプレフィックスがレイヤー７サービス、Spectrum...