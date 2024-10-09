まずは無料プランから|営業担当へのお問い合わせ|

Cloudflare ブログ

新規投稿のお知らせを受信されたい方は、サブスクリプションをご登録ください：

事後検証

コードオレンジ：フェイルスモール — 最近のインシデント発生後の当社のレジリエンス計画

2025-12-19

障害事後検証コードオレンジ

Cloudflareは、「コードオレンジ：フェイルスモール（小さな失敗を許容し、影響を最小限にし、より大きな失敗を予防）」を宣言し、全従業員が、過去2回発生したグローバルサービス停止の原因を二度と繰り返さないこという一つの目標に向けた、優先度の高い作業群に集中するよう促しています。...

2025年12月5日のCloudflareの障害

2025-12-05

障害事後検証

Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。...

その他の投稿

2023年11月01日

2023年10月30日のCloudflareインシデント

2023年10月30日、Workers KVが使用するデプロイツールの設定ミスにより、複数のCloudflareサービスが37分間利用できませんでした。透明性を確保する当社の精神に沿って本インシデントの情報を共有させていただきます。このようなインシデントが発生したこと、そしてその結果、お客様に多大な影響を及ぼしたことをお詫び申し上げます...

事後検証

2023年10月04日

2023年10月4日の1.1.1.1ルックアップ障害

2023年10月4日、CloudflareでDNS解決に関する障害が発生しました。一部の利用者が、有効なクエリに対して「SERVFAIL DNS」応答を受信した可能性があります。このブログでは、障害の経緯、発生理由、そして再発防止に対する当社の取り組みについて説明します...

1.1.1.1
事後検証
障害

2022年3月22日

2022年1月のOktaのセキュリティ侵害に関するCloudflareの調査

Oktaでセキュリティ侵害があったことが、本日（2022年3月22日）03:30 UTC（協定世界時）に判明しました。当社では、従業員の本人確認のため、社内の認証スタックの一環としてOktaを使用しています。今回のセキュリティ侵害について当社で慎重に調査したところ、この侵害の結果として不正アクセスがあったとは考えられません...

Okta
セキュリティ
事後検証