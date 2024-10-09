2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。 ...

Cloudflareは、「コードオレンジ：フェイルスモール（小さな失敗を許容し、影響を最小限にし、より大きな失敗を予防）」を宣言し、全従業員が、過去2回発生したグローバルサービス停止の原因を二度と繰り返さないこという一つの目標に向けた、優先度の高い作業群に集中するよう促しています。 ...

Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。 ...

2025年11月18日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。この障害は、ボット管理フィーチャーファイルの生成ロジックのバグによって引き起こされたもので、その影響は多くのCloudflareサービスに及びました。 ...

高度な脅威アクターであるGRUB1が、SalesloftのDriftチャットエージェントとSalesforceの連携を悪用して、Cloudflareや他の多くの企業のSalesforceテナントに不正アクセスを行いました。 ...