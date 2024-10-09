Cloudflareで2026年2月20日に発生した障害について
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...続きを読む »
2026-02-21
2026年2月20日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。CloudflareのBring Your Own IP（BYOIP）サービスをご利用のお客様の一部で、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）を通じた経路情報が取り下げられているのを確認しました。...続きを読む »
2025-12-19
Cloudflareは、「コードオレンジ：フェイルスモール（小さな失敗を許容し、影響を最小限にし、より大きな失敗を予防）」を宣言し、全従業員が、過去2回発生したグローバルサービス停止の原因を二度と繰り返さないこという一つの目標に向けた、優先度の高い作業群に集中するよう促しています。...
2025-12-05
Cloudflareは、2025年12月5日午前8時47分（UTC）頃から大規模なトラフィック障害が発生しました。このインシデントは、解決までおよそ25分間続きました。お客様とインターネットに多大な影響を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます。今回のインシデントは、攻撃によるものではなく、React Server Componentsに関する業界全体の脆弱性への対策として設定変更を行った際に起きたものです。...
2025-11-18
2025年11月18日、Cloudflareでサービス障害が発生しました。この障害は、ボット管理フィーチャーファイルの生成ロジックのバグによって引き起こされたもので、その影響は多くのCloudflareサービスに及びました。 ...
2025-09-02
高度な脅威アクターであるGRUB1が、SalesloftのDriftチャットエージェントとSalesforceの連携を悪用して、Cloudflareや他の多くの企業のSalesforceテナントに不正アクセスを行いました。...
2025年8月08日
Workers KVは、CloudflareのグローバルなKey-Valueストアです。6月12日のインシデントの後、KVの冗長ストレージバックエンドを再設計し、単一障害点を排除し、大幅な改善を行いました。 ...
2025年6月12日
2025年6月12日、Workers KV、Access、WARP、Cloudflareダッシュボードを含む複数のCloudflareサービスで、最大2時間28分の障害が発生しました。...
2025年3月25日
2025年3月21日、R2オブジェクトストレージを含む複数のCloudflareサービスで、エラー応答率が上昇しました。このインシデントの原因、影響、再発防止策について説明いたします。...
2024年6月26日
新しいDDoSルールが、Cloudflareのお客様のエラー応答と遅延の増加を引き起こしました。この問題の原因とここから学んだことについて説明します...
2024年4月08日
重要なデータセンターで完全な停電が発生してからわずか4か月後、まったく同じシナリオに見舞われました。今回の私たちの対応と今後の展開について説明します...
2023年11月04日
2023年11月2日（木）11:43（UTC）より、Cloudflareのコントロールプレーンと分析サービスに障害が発生しました。詳細はこちら...
2023年11月01日
2023年10月30日、Workers KVが使用するデプロイツールの設定ミスにより、複数のCloudflareサービスが37分間利用できませんでした。透明性を確保する当社の精神に沿って本インシデントの情報を共有させていただきます。このようなインシデントが発生したこと、そしてその結果、お客様に多大な影響を及ぼしたことをお詫び申し上げます...
2023年10月20日
2023年10月18日(水)、Oktaに起因するシステムへの攻撃を発見しました。迅速な対応により、Cloudflareの顧客情報やシステムに影響がなかったことを確認しています...
2023年10月04日
2023年10月4日、CloudflareでDNS解決に関する障害が発生しました。一部の利用者が、有効なクエリに対して「SERVFAIL DNS」応答を受信した可能性があります。このブログでは、障害の経緯、発生理由、そして再発防止に対する当社の取り組みについて説明します...
2023年7月11日
アジア太平洋地域のユーザーは、.comおよび.net TLDネームサーバーへのオリジン DNS解決の失敗が原因で、接続エラーが発生します...
2023年1月25日
2023年1月24日、サービストークンを管理するコードのリリースエラーにより、複数のCloudflareサービスが121分間利用できなくなりました。このインシデントにより、Cloudflareのさまざまな製品の評価が落ちました...
2022年10月26日
本日、Tiered Cacheシステムの変更により、ステータスコード530で、ユーザーの一部のリクエストが失敗しました...
2022年8月09日
昨日（2022年8月8日）、Twilioが標的型フィッシング攻撃による侵害を受けたと発表しました。同じ頃、Cloudflareの従業員を標的とする、よく似た特性の攻撃がありました...
2022年6月21日
本日2022年6月21日、Cloudflareの19か所のデータセンターにおいて、トラフィックに影響を与える障害が発生しました...
2022年3月22日
Oktaでセキュリティ侵害があったことが、本日（2022年3月22日）03:30 UTC（協定世界時）に判明しました。当社では、従業員の本人確認のため、社内の認証スタックの一環としてOktaを使用しています。今回のセキュリティ侵害について当社で慎重に調査したところ、この侵害の結果として不正アクセスがあったとは考えられません...