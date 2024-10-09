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Cloudflare ブログ

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Zero Trust Week

Cloudflare ブラウザ分離（ベータ版）の紹介

2020-10-15

製品ニュースZero TrustZero Trust WeekZero Day ThreatsCloudflare OneRemote Browser Isolation

Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...

デスクトップ向けWARP、Cloudflare for Teamsのご紹介

2020-10-14

製品ニュースZero TrustZero Trust Week1.1.1.1WARPCloudflare GatewayCloudflare AccessCloudflare Zero Trustセキュリティ

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...

その他の投稿

2020年10月14日

Cloudflare Gateway がどの場所でもチームを保護できるようになりました

2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...

Zero Trust
Zero Trust Week
1.1.1.1
製品ニュース
WARP

2020年10月12日

Cloudflare Oneの紹介

本日、Cloudflare One™を発表します。これは、企業ネットワークの将来について、何千人ものお客様との語らいを通じて導かれたエンジニアリングと技術開発の集大成です。業界をリードするID管理プロバイダーおよびエンドポイントセキュリティプロバイダーと統合した、安全で高速、信頼性、コスト効率の高いネットワークサービスを提供します。...

Cloudflare One
製品ニュース
Zero Trust Week
Zero Trust

2020年10月12日

Cloudflare Oneとは？

企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...

Cloudflare One
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