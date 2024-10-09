本日、Cloudflare 侵入検出システムの計画について発表できることをうれしく思います。この新製品は、ネットワークを監視し、攻撃が疑われるときに警告するものです。 ...

本日はCloudflareを通じて提供されるネットワークレベルのファイアウォール、Magic Firewall™ を発表いたします。このファイアウォールは、お客様の会社を保護します。Magic Firewallは、リモートユーザー、支社オフィス、データセンター、 ...

中小企業のネットワーク管理者は、基本的にデバイス、アプリケーション、ネットワーク自体の3つを保護する必要があります。その方法をご紹介します ...

Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。 ...

Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、 ...