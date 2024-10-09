もう一つ（ゼロトラストに関する）もの：Cloudflare侵入検出システム
2020-10-17
本日、Cloudflare 侵入検出システムの計画について発表できることをうれしく思います。この新製品は、ネットワークを監視し、攻撃が疑われるときに警告するものです。...続きを読む »
2020-10-17
本日、Cloudflare 侵入検出システムの計画について発表できることをうれしく思います。この新製品は、ネットワークを監視し、攻撃が疑われるときに警告するものです。...続きを読む »
2020-10-16
本日はCloudflareを通じて提供されるネットワークレベルのファイアウォール、Magic Firewall™ を発表いたします。このファイアウォールは、お客様の会社を保護します。Magic Firewallは、リモートユーザー、支社オフィス、データセンター、...
2020-10-15
中小企業のネットワーク管理者は、基本的にデバイス、アプリケーション、ネットワーク自体の3つを保護する必要があります。その方法をご紹介します...
2020-10-15
Webブラウザは、ユーザーをインターネット全体に接続するのと同じアプリケーションで、インターネットの潜在的に有害な部分すべてにも接続します。これは地球上のほぼすべての接続システムへ開かれており、パワフルで恐ろしいことです。...
2020-10-14
Cloudflareは、Webと接続するプロパティの安全を攻撃から保護し、訪問者のためにWebを高速化するために、10年前に創設されました。Cloudflareのお客様は、当社のネットワーク上にインターネットプロパティを所有していました。これらのサイトやアプリケーションの訪問者は高速なユーザー体験を享受していましたが、...
2020年10月14日
2020年1月 、当社はCloudflare for Teamsをローンチしました。これは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、企業とその従業員をグローバルに保護するための新しい方法です。Cloudflare for Teamsは、2つのコア製品―Cloudflare AccessとCloudflare Gatewayを中心に据えています。...
2020年10月13日
当社では、サイズ、規模、リソースに関係なく、すべての組織がゼロトラストセキュリティにアクセスできるようにするために、Cloudf...
2020年10月12日
本日、Cloudflare One™を発表します。これは、企業ネットワークの将来について、何千人ものお客様との語らいを通じて導かれたエンジニアリングと技術開発の集大成です。業界をリードするID管理プロバイダーおよびエンドポイントセキュリティプロバイダーと統合した、安全で高速、信頼性、コスト効率の高いネットワークサービスを提供します。...
2020年10月12日
企業ネットワークを安全に運営することは非常に困難です。世界各国で従業員が在宅勤務をするようになりました。アプリケーションはデータセンターで実行され、パブリッククラウドでホストされた上で、サービスとして提供されます。攻撃の機会を虎視眈々と狙う攻撃者はどのような脆弱性でも悪用します。...