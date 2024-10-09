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Cloudflare ブログ

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MCP

エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容

2026-04-20

Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...

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MCPのデプロイの拡張：企業でのシンプルで安全、かつ低コストのMCPのデプロイ向けの当社のリファレンスアーキテクチャ

2026-04-14

AIセキュリティCloudflare OneCloudflare Workers開発者開発者プラットフォームMCPCloudflare AccessCloudflare GatewayAgents Week

この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...

その他の投稿

2025年4月07日

エージェントのパズルを組み合わせる：MCP、認証および承認、Durable Objectsの無料利用枠

Cloudflareは、MCP（モデルコンテキストプロトコル）クライアントの新たなAgents SDKサポート、MCPサーバーの認証/認可/ハイバネーション、Durable Objectsの無料利用枠を含むAIエージェント用ツールキットを提供します。 ...

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