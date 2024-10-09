エージェンティッククラウドの構築：Agents Week 2026で発表された全内容
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-20
Agents Week 2026 は終了しました。コンピューティングやセキュリティから、エージェントツールボックス、プラットフォームツール、そして新しいエージェンティックWebまで、発表した内容をすべてご紹介します。エージェンティッククラウド向けに当社が発表した全内容。 ...続きを読む »
2026-04-14
この記事では、Access、AI Gateway、MCPサーバーポータルを使用してMCPを管理するためのCloudflareの社内戦略をご紹介します。また、トークンコストを大幅に削減するためにコードモードを開始し、Cloudflare GatewayでのシャドーMCPの検出に新しいルールを推奨しています。 ...
2025-08-26
Cloudflare MCPサーバーポータルは、オープンベータ版でご利用いただけます。MCPサーバーポータルは、組織内のすべてのMCP接続を一元化し、保護し、監視できる新機能です。...
2025-08-26
このガイドでは、セキュリティおよびITリーダーが生成AIを安全に導入できるよう、CloudflareのSASEアーキテクチャを活用したAIセキュリティポスチャー管理（AI-SPM）の戦略におけるベストプラクティスを紹介します。...
2025-06-18
私たちは、わずか3行のコードであらゆるMCPサーバーに接続するReactライブラリであるuse-mcpと、リモートMCPサーバーに接続できる完全なチャットインターフェースであるAI Playgroundをオープンソース化しています。 ...
2025年5月01日
Cloudflareが最初に一般公開したリモートモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーに、リモートサーバーをサポートするMCPクライアントから接続できるようになりました。 ...
2025年5月01日
Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe、Webflowと連携し、Cloudflare上に新しいリモートMCPサーバーを立ち上げました。により、Claudeのユーザーは、...
2025年4月07日
Cloudflareは、MCP（モデルコンテキストプロトコル）クライアントの新たなAgents SDKサポート、MCPサーバーの認証/認可/ハイバネーション、Durable Objectsの無料利用枠を含むAIエージェント用ツールキットを提供します。 ...