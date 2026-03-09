主動防禦：為 API 引入具狀態漏洞掃描器

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傳統上，安全防護是一場防禦遊戲。企業建造城牆、設定大門、撰寫規則來封鎖看起來可疑的流量。多年來，Cloudflare 一直是這個領域的領導者：我們的 應用程式安全平台 專為攔截進行中的攻擊而設計，在惡意請求到達源站之前將其攔截。但對於 API 安全 而言，僅僅依靠防禦是不夠的。

因此，今天我們宣佈推出 Cloudflare 的 Web and API Vulnerability Scanner 測試版。

我們將從 OWASP API Top 10 中最普遍、也最難捕捉的威脅開始： 物件層級授權失效 (BOLA)。隨著時間推移，我們將會增加更多漏洞掃描類型，包括 API 與 Web 應用程式的威脅。

現今最危險的 API 漏洞，並非 WAF 容易發現的通用插入攻擊或格式錯誤的請求，而是邏輯缺陷——完全符合通訊協定和應用程式規範的有效 HTTP 請求，但卻違反了業務邏輯。

要找出這些漏洞，您不能只是被動等待攻擊發生。您必須主動出擊，搜尋它們。

Web and API Vulnerability Scanner 將首先提供給 API Shield 的客戶。請繼續閱讀，瞭解我們為何在首發版本中專注於 API 安全掃描。

為什麼純粹的防禦性安全措施滿足需求

在 Web 應用程式領域，漏洞通常看起來像是語法錯誤。 SQL 資料隱碼攻擊 看起來像是將程式碼插入到應該放置資料的位置。 Cross-site scripting (XSS) 攻擊看起來像是表單欄位中的指令碼標籤。這些都有特徵。

API 漏洞則不同。舉例來說，想像一個完全依賴後端 API 溝通的餐點外送手機應用程式。以訂單端點為例：

端點定義： /api/v1/orders

方式 資源路徑 描述 GET /api/v1/orders/{order_id} 查詢狀態。回傳特定訂單的追蹤狀態（例如「廚房正在準備中」）。 PATCH /api/v1/orders/{order_id} 更新訂單。允許使用者修改外送地點或新增送達指示。

在像 BOLA 這樣的授權失效攻擊中，使用者 A（攻擊者）請求更新屬於使用者 B（受害者）的已付款訂單的外送地址。攻擊者只需在 PATCH 請求中插入使用者 B 的 {order_id} 即可。

以下是該請求的樣貌，其中 8821 是使用者 B 的訂單 ID。請注意，使用者 A 已使用自己有效的權杖完整通過了驗證：

PATCH /api/v1/orders/8821 HTTP/1.1 Host: api.example.com Authorization: Bearer <User_A_Valid_Token> Content-Type: application/json { "delivery_address": "123 Attacker Way, Apt 4", "instructions": "Leave at front door, ring bell" }

請求標頭是有效的。驗證權杖是有效的。架構是正確的。對標準的 WAF 來說，這個請求看起來完美無瑕。如果是手動傳送攻擊請求，甚至可能騙過機器人管理方案。

使用者 A 現在將收到 B 的餐點！此漏洞的存在，是因為 API 端點未能驗證使用者 A 實際上是否有權限檢視或更新使用者 B 的資料。這是邏輯的失誤，而非語法錯誤。要修復這個問題，API 開發人員可以實作一個簡單的檢查： if (order.userID != user.ID) throw Unauthorized;

您可以透過主動傳送 API 測試流量或被動監聽現有 API 流量來偵測這類漏洞。透過被動掃描來發現這些漏洞需要情境脈絡。去年 我們為 API Shield 推出了 BOLA 漏洞偵測功能 。該功能透過被動掃描客戶流量中的使用異常，來自動發現這些漏洞。要成功進行這類掃描，您需要知道什麼是「有效的」API 呼叫、可變參數有哪些、典型使用者的行為方式，以及當這些參數被竄改時 API 會如何反應。

然而，即便可以使用 API Shield 的 BOLA 漏洞偵測功能，安全團隊仍可能因為某些原因而缺乏這些情境脈絡。例如，開發環境可能需要測試，但缺乏使用者流量；正式環境可能（很幸運地）缺乏攻擊流量，但卻仍需要進行分析，諸如此類。在這些情況下，並且為了達到整體的主動防禦，團隊可以轉向動態應用程式安全測試 (DAST)。透過建立專為安全測試設計的全新流量特徵，DAST 工具可以隨時在任何環境中尋找漏洞。

遺憾的是，傳統的 DAST 工具進入門檻很高。它們通常難以設定、需要您手動上傳與維護 Swagger/OpenAPI 檔案、難以正確地針對現代複雜的登入流程進行驗證，而且可能根本缺乏任何 API 專屬的安全測試（例如 BOLA）。

Cloudflare 的 API 掃描優勢

在上述餐點外送的範例中，我們假設攻擊者能夠找到一個有效的訂單來修改。雖然攻擊者在真實的正式環境中，通常有管道可以收集這類情報，但在安全測試演練中，您必須在測試 API 的授權控制機制之前，先建立自己的物件。對於典型的 DAST 掃描來說，這可能是個問題，因為許多掃描器是將每個個別請求獨立處理。這種方法無法將請求按照必要的邏輯模式連結起來，導致無法發現授權漏洞。傳統的 DAST 掃描器也可能在您的安全工具和協調環境中孤立存在，導致其發現的結果無法被共用或在適當的脈絡下被檢視。

Cloudflare 的漏洞掃描之所以與眾不同，有幾個關鍵原因。

首先， 安全性見解 會將我們新掃描的結果與任何現有的 Cloudflare 安全性發現並列顯示，以便提供更多背景資訊。您可以在一個地方查看所有安全狀態管理資訊。

其次，我們已經知道您的 API 的輸入與輸出。如果您是 API Shield 客戶，Cloudflare 已經瞭解您的 API。我們的 API 發現 和 結構描述學習 功能會被動地對您的端點進行編目，並學習您的流量模式。雖然在初始版本中您需要手動上傳 OpenAPI 規範才能開始使用，但在未來的版本中，您無需上傳即可快速上手。

第三，由於我們處於網路邊緣，我們可以將被動流量偵測資訊轉化為主動情報。透過使用漏洞掃描器傳送全新的 HTTP 請求，您可以輕鬆驗證透過流量偵測發現的 BOLA 漏洞風險。

最後，我們建構了一個全新的具狀態 DAST 平台，我們將在下文對此進行詳述。大多數掃描器需要數小時的設定才能「教會」工具如何與您的 API 通訊。而使用 Cloudflare，您可以有效地跳過這一步驟並快速上手。您只需提供 API 認證，我們將使用您的 API 結構描述自動建立掃描計畫。

建立自動掃描計畫

API 通常使用 OpenAPI 結構描述 進行文件化。這些模式定義了主機、方法和路徑（通常稱為「端點」），以及傳入請求和回應的預期參數。為了自動建立掃描計畫，我們首先必須理解待掃描 API 的這些 API 規格。

我們掃描器的運作方式是，從 OpenAPI 文件建立一個 API 呼叫圖，然後使用攻擊者和擁有者上下文來遍歷該圖。擁有者建立資源，攻擊者隨後嘗試存取這些資源。攻擊者使用其自身的一組有效認證進行完全身分驗證。如果攻擊者成功讀取、修改或刪除了一個非其擁有的資源，則表示存在授權漏洞。

考慮前面提到的訂單 ID 為 8821 的外送訂單。為了讓伺服器端資源存在，它最初必須由擁有者建立，很可能是透過一個沒有任何或僅有極少依賴關係（即先前必要的呼叫與產生的資料）的「初始」 POST 請求建立。將 API 建模為一個呼叫圖時，這樣的端點構成了一個沒有或只有少數傳入邊（即依賴關係）的節點。任何後續的請求，例如上面攻擊者傳送的 PATCH 請求，都會對初始請求 ( POST ) 具有資料依賴性（資料即為 order_id ）。若未提供所有資料， PATCH 請求將無法進行。

圖中紫色箭頭所示為透過 POST /api/v1/orders/{order_id}/note/{note_id} 端點向訂單新增備註所需造訪的 API 圖節點。需要注意的是，圖中所示的任何步驟或邏輯在 OpenAPI 規格中均未提供！必須透過其他方式進行邏輯推斷，而這正是我們的漏洞掃描器將自動執行的操作。

為了在各種 API 上可靠且自動地規劃掃描，我們必須從零開始準確建模這些端點關係。然而，這衍生出兩個問題：API 規格的資料品質無法保證，且即使功能完整的結構描述也可能存在模糊的命名規則。考慮上述 API 的簡化版 OpenAPI 規格，它可能長這樣：

openapi: 3.0.0 info: title: Order API version: 1.0.0 paths: /api/v1/orders: post: summary: Create an order requestBody: required: true content: application/json: schema: type: object properties: product: type: string count: type: integer required: - product - count responses: '201': description: Item created successfully content: application/json: schema: type: object properties: result: type: object properties: id: type: integer created_at: type: integer errors: type: array items: type: string /api/v1/orders/{order_id}: patch: summary: Modify an order by ID parameters: - name: order_id in: path

我們可以看到 POST 端點傳回的回應如下：

{ "result": { "id": 8821, "created_at": 1741476777 }, "errors": [] }

對於人類觀察者來說，很快就能看出 $.result.id 就是要插入到 PATCH 端點之 order_id 的值。然而， id 屬性也可能被命名為 orderId、value 或其他名稱，且可能被任意嵌套。對於基於啟發式的方法來說，這些任意形狀的 OpenAPI 文件中的細微不一致性是難以解決的。

我們的掃描器利用 Cloudflare 自家的 Workers AI 平台來解決這個模糊的問題空間。像 OpenAI 開放權重的 gpt-oss-120b 之類的模型，其能力足以可靠地比對資料依賴關係，並在必要時產生逼真的假資料，基本上填補了 OpenAPI 規格中的空白。此模型利用 結構化輸出 ，產生 API 呼叫圖的表示，供我們的掃描器遍歷，並相應地插入攻擊者和擁有者的認證。

這種方法解決了需要人類智慧來推斷 OpenAPI 結構描述中授權與資料關係的問題，現在改由人工智慧來執行相同任務。結構化輸出彌補了從 gpt-oss 的自然語言世界回到機器可執行指令之間的鴻溝。除了 Workers AI 解決了規劃問題外，在 Workers AI 上自我託管也意味著我們的系統能自動受益於 Cloudflare 高可用性、全球分佈的架構。

建構於經實證的基礎之上

要建立一個能讓客戶放心交出 API 認證的漏洞掃描器，需要經過驗證的基礎架構。我們並沒有另起爐灶，而是整合了已在 Cloudflare 內部驗證並部署的服務，用於我們掃描器平台的兩個關鍵元件：掃描器的控制平面與掃描器的機密儲存庫。

掃描器的控制平面整合了 Temporal 進行掃描協調，Cloudflare 的其他內部服務早已依賴此框架。每次掃描中執行的眾多測試計畫之複雜性，均由 Temporal 的持久執行框架有效管理。

整個後端使用 Rust 編寫，這在 Cloudflare 的基礎架構服務中已被廣泛採用。這使我們能重用內部函式庫，並在團隊間共用架構模式。這也為掃描器未來與其他 Cloudflare 系統（如 FL2 或我們的測試框架 Flamingo ）進行整合鋪平了道路，從而實現掃描與邊緣請求處理或測試基礎架構更緊密的協作。

透過 HashiCorp 的 Vault Transit Secret Engine 提供認證安全性

掃描驗證失效與授權失效漏洞，需要處理 API 使用者認證。Cloudflare 非常重視這項責任。

我們利用 HashiCorp 的 Vault Transit Secret Engine (TSE) 作為加密即服務，確保我們的公開 API 層僅能存取最小限度的未加密客戶認證。認證在提交後會立即由 TSE 加密（TSE 負責加密，但不儲存密文），隨後儲存於 Cloudflare 的基礎架構中。

我們的 API 並未被授權解密這些資料。解密僅發生在最後階段，也就是當 TestPlan 向客戶的基礎架構發出請求時。只有執行測試的 Worker 才有權請求解密，我們還利用 Rust 的嚴格型別與額外的安全防護機制來強化此限制，以強制執行對解密方法的最低限度存取。

我們進一步透過使用 TSE 定期輪換與週期性地重新封裝來降低風險，確保客戶的認證安全。這個過程意味著我們只與新的密文互動，而原始的金鑰始終保持不可見。

我們即日起針對所有 API Shield 客戶推出 BOLA 漏洞掃描的開放測試版，並正在開發未來版本中將要發佈的 API 威脅掃描功能。透過 Cloudflare API，您可以觸發掃描、管理組態並以程式化方式擷取結果以便直接整合到你的 CI/CD 流程 或安全儀表板中。API Shield 客戶可查閱 開發人員文件 ，立即開始掃描您的端點是否有 BOLA 漏洞。

我們從 BOLA 漏洞著手，因為它們是最難解決且對客戶風險最高的 API 漏洞。然而，此掃描引擎的設計具有可擴展性。