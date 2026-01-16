閱讀時間：5 分鐘

Astro Technology Company（Astro Web 框架的建立者）正式加入 Cloudflare。

Astro 是一套專為打造快速、內容驅動型網站而生的 Web 框架。過去幾年來，我們看到各式各樣的開發人員與企業選擇使用 Astro 來建置網站，這其中包括 Porsche、IKEA 等知名品牌，到 Opencode、OpenAI 等快速崛起的 AI 新創公司。甚至連建置於 Cloudflare 之上的平台，如 Webflow Cloud 和 Wix Vibe ，也採用 Astro 來驅動其客戶所建置與部署的網站。而在 Cloudflare 內部，我們也廣泛使用 Astro——用於 開發人員文件 、 網站 、 登陸頁面 、 部落格 等多個項目。幾乎網際網路上的所有內容都在使用 Astro。

與 Astro 團隊合作後，我們將加倍投入，讓 Astro 在未來多年持續成為內容驅動型網站的最佳框架。最新版 Astro—— Astro 6 也即將問世，帶來由 Vite 驅動、重新設計的開發伺服器。Astro 6 的首個公開測試版 已經發佈 ，正式版也將於近日推出。

我們非常興奮能分享這一消息，更期待它為使用 Astro 開發的社群所帶來的影響。如果您還沒試過 Astro，現在就來試試看，執行指令： npm create astro@latest 。

這對 Astro 意味著什麼

Astro 將維持開放原始碼、MIT 授權，並持續開放接納社群貢獻，同時保有公開的產品藍圖與開放治理模式。Astro Technology Company 的全職成員現已全數加入 Cloudflare，並將繼續投入 Astro 的開發工作。我們致力於 Astro 的長期成功，並渴望繼續發展壯大。

Astro 能有今天的成就，仰賴極具熱情與實力的開放原始碼貢獻者社群。Cloudflare 也承諾將持續支援開源貢獻，透過 「Astro 生態系基金」(Astro Ecosystem Fund) ，與 Webflow、Netlify、Wix、Sentry、Stainless 等產業夥伴共同推動發展。

自創立之初，Astro 就堅信 Web 平台的開放性與可攜性：Astro 能在任何雲端與平台上執行。這點不會改變。您可以將 Astro 部署至任何平台或雲端，我們也將持續支援來自各地的 Astro 開發人員。

Astro 正在快速成長：

原因何在？許多網頁框架曾嘗試面面俱到，想要同時滿足內容網站與 Web 應用程式的需求，但最終曇花一現。

Astro 成功的關鍵在於：它並未追求支援所有使用情境，而是專注落實 五大設計原則 。Astro 是…

內容導向： Astro 旨在展示您的內容。

伺服器優先： 網站在伺服器上轉譯 HTML，速度更快。

預設快速： 在 Astro 中，不可能做出慢速網站。

易於使用： 無需成為專家即可使用 Astro 進行建置。

以開發人員為中心：您將擁有成功所需的一切資源。

Astro 的 Islands 架構 正是實現以上特色的關鍵。每個頁面的大部分內容都可以是快速的靜態 HTML——預設即快速、簡潔，專為內容轉譯而生。而您也可以在需要的時候，將頁面中的某部分轉譯為「用戶端島嶼」(client island)，您甚至可以在同一頁上混合使用多個框架，例如 React.js、Vue、Svelte、Solid 等。

重拾建立網站的樂趣

Astro 與 Cloudflare 的對話越深入，我們就越清楚彼此有多少共同的理念。Cloudflare 的使命是協助打造一個更好的網際網路——而其中一部分，就是打造一個更快速的網際網路。我們的發展過程幾乎都是在建置網站，也衷心期盼能有一個世界，讓人們在網際網路上創作時充滿樂趣，讓每個人都能擁有一個真正屬於自己的網站並自由發佈內容。

當 Astro 在 2021 年首次 推出 時，建立優秀的網站就已變得異常艱難——感覺就像是在與各種建置工具和框架搏鬥。說起來也許難以置信，在 2026 年的現在，我們已擁有編碼智慧體與強大的大型語言模型 (LLM)，但在 2021 年，若非 JavaScript 建置工具的領域專家，幾乎不可能打造出既出色又高效的網站。幸好，在 Astro 的努力與整個前端生態系的共同推進下，如今我們已把「快速打造好網站」視為理所當然。

過去五年，Astro 專案一直致力於簡化 Web 開發流程。因此，當 LLM、Vibe 編碼，乃至真正的編碼智慧體陸續問世，讓「人人都能開發」成為可能時，Astro 早已奠定了一個預設簡單又高效的基礎。我們都見證了，當智慧體在一個架構良好、預設高效的程式碼基底上開發時，效率與品質會顯著提升。越來越多開發人員與平台選擇 Astro 作為基礎。

這一點在 Cloudflare 和 Astro 共同服務的平台中體現得尤為明顯。這些平台利用 Cloudflare for Platforms 以創新方式將 Cloudflare 的功能擴展到自己的客戶，並選擇 Astro 作為客戶建立應用程式的框架。

當您部署到 Webflow Cloud 時，您的 Astro 網站可以正常運作，並部署在 Cloudflare 的網路中。當您使用 Wix Vibe 建立新專案時，幕後其實是在建立一個執行於 Cloudflare 之上的 Astro 網站。當您使用 Stainless 產生開發人員文件網站時，也會產生一個執行於 Cloudflare 之上的 Astro 專案，並由 Starlight （一套基於 Astro 建置的框架）驅動。

這些平台各自面向不同受眾，但除了都使用 Cloudflare 與 Astro 外，它們還有一個共通點：讓創作與發布網際網路內容充滿樂趣。在「人人都可以是開發者與內容創作者」的世界裡，我們相信還有無數平台尚待打造，也有更多人群等待觸及。

Astro 6——搭載 Vite 的全新本地開發伺服器

Astro 6 即將登場，首個公開測試版 現已上線 。若想搶先體驗，請執行：

npm create astro@latest -- --ref next

或者，若要升級現有的 Astro 應用程式，請執行：

npx @astrojs/upgrade beta

Astro 6 帶來基於 Vite Environments API 的全新開發伺服器，讓您在本地執行與部署環境完全一致的程式碼。這意味著當您透過 Cloudflare Vite 外掛程式 執行 astro dev 時，程式碼將在開放原始碼的 Cloudflare Workers 執行階段 workerd 中執行，並可以使用 Durable Objects 、 D1 、 KV 、 Agents 等 功能。此這並非 Cloudflare 獨有的功能：任何使用 Vite Environments API 外掛程式的 JavaScript 執行階段環境都能受益於這項新支援，確保本地開發環境與生產環境使用相同的執行階段 API。

此外，Astro 6 也將 Live Content Collections 正式推出，已脫離測試階段。這項功能讓您能即時更新資料，無需重新建置整個網站。如此一來，像是店面即時庫存等常變動的內容也能輕鬆整合，同時仍能享受 Astro 既有 內容集合 功能內建的驗證與快取優勢。

Astro 6 還有更多亮點，包括社群呼聲最高的第一級 Content Security Policy (CSP) 支援、更簡潔的 API、 Zod 升級至第 4 版，以及更多改進。

全力投入 Astro

我們非常歡迎 Astro 團隊加入 Cloudflare。我們將持續投入建置、積極推進，致力讓 Astro 成為打造內容驅動型網站的最佳選擇。我們也已著手規劃 V6 之後的下一步，並渴望聆聽您的想法。