Application Services (TW)

Cache Reserve 普遍可用：加強控制，儘量減少輸出成本

2023/10/25

我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中 ...