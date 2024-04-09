Application Services (TW)

Browser Rendering API 正式上市，推出 Cloudflare Snippets、SWR，並向所有使用者提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2024/04/05
Browser Rendering API 現已向所有付費 Workers 客戶提供，並改進了工作階段管理...繼續閱讀 »
2024/03/06
使用 Express Cloudflare Network Interconnect，可快速輕鬆地將網路連線至 Cloudflare。現在，客戶可以直接從 Cloudflare 儀表板訂購 Express CNI，3 分鐘後即可使用。此外，Express CNI 還簡化了 Magic Transit 和 Magic WAN 的設定過程...
2024/03/04
Cloudflare 是最早在 AI 時代保護 LLM 模型和使用者的提供者之一...
2024/03/04
隆重推出適用於安全性分析的 AI 助理。現在，比以往任何時候都更容易獲得有關 Web 安全性的深刻見解。使用全新整合的自然語言查詢介面來探索安全性分析...
2023/10/25
我們很高興地宣布，Cache Reserve 已從測試版升級到正式版，同時還推出了幾項令人興奮的新功能。這些新功能包括將 Cache Reserve 新增到 Cloudflare 儀表板快取概觀部分顯示的分析中...
2023年10月24日 下午1:00
今天，我們很高興地告訴大家，Cache Rules 以及其他幾個規則產品已正式上市 (GA)。但這還不是全部——我們還為 Cache Rules 引入了新的設定選項...