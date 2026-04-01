我们对 1.1.1.1 公共 DNS 解析器隐私保护的持续承诺

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就在八年前的今天， 我们推出了 1.1.1.1 公共 DNS 解析器 ，初衷是打造全球 最快 、也最注重隐私的解析器。我们深知，对于处理“互联网电话簿”的服务而言，信任高于一切。因此，在推出之时，我们就做出了一项独特的承诺，公开证实我们确实按照既定方针处理个人数据。2020 年，我们 聘请了一家独立公司来审查我们的工作 ，而非仅仅要求用户轻信我们的片面之词。当时我们还表示，未来将继续开展此类审查工作。此外，我们也呼吁其他服务提供商效仿此举；然而据我们所知，迄今为止，尚无其他主要的公共 DNS 解析服务商接受过针对其 DNS 隐私实践的独立审查。

在 2020 年进行审查时，1.1.1.1 解析器上线尚不足两年。当时开展审查的目的，是为了证明我们的系统确实兑现了关于 1.1.1.1 解析器运作机制的所有承诺——甚至包括那些与个人数据或用户隐私无直接关联的承诺。

自那时起，Cloudflare 的技术栈在规模与复杂性方面均实现了显著增长。例如，我们 构建了一个全新的平台 ，为 1.1.1.1 解析器及其他 DNS 系统提供底层支持。因此，我们认为有必要再次对我们的系统，尤其是 1.1.1.1 解析器的隐私承诺，进行一次严谨且独立的全面审查。

今天，我们正式发布由同一家“四大”会计师事务所针对我们进行的最新一轮隐私审查结果。这份独立的审查报告现已发布至我们的 合规页面 供大家查阅。

2024 年结束后，我们随即启动了一项全面的工作流程，着手收集并整理提交给独立审计师的各类佐证材料。此次审查工作历时数月，期间 Cloudflare 内部的多个团队通力协作，提供了大量证据以证明我们的隐私控制措施已切实落地并有效运行。独立审计师完成审查工作后，我们很高兴能在此分享最终的审查报告。该报告证实了我们已切实履行各项承诺：我们的系统在隐私保护方面，确实如我们所承诺的那般安全可靠。最重要的是，我们针对 1.1.1.1 解析器的核心隐私保障保持不变，并通过独立审查得到了验证：

Cloudflare 不会将公共解析器用户的个人数据出售或分享给第三方，也不会使用公共解析器的个人数据向任何用户定向投放广告。

Cloudflare 仅会保留或使用查询的内容本身，而不会保留或使用能够识别查询者身份的信息。

源 IP 地址经过匿名化处理，并在 25 小时内删除。

此外，我们还希望就两点保持透明。第一： 如我们在 2020 年发布的上一次审查结果博客中所解释的 ，随机抽样的网络数据包（最多占全部流量的 0.05%，包括 1.1.1.1 公共解析器用户的查询 IP 地址）仅用于网络故障排查和攻击缓解目的。

第二，本次审查的范围仅限于我们的隐私承诺。早在 2020 年，我们首次审查不仅涵盖隐私承诺，还包括我们对匿名交易和调试日志数据（即“公共解析器日志”）处理方式的说明，这些数据原本用于公共解析器的正常运营及研究目的。随着时间的推移，我们对这些数据的使用方式发生了一些变化，例如利用这些数据来支持 Cloudflare Radar （该产品发布于我们首次针对 1.1.1.1 进行审查之后）；尽管这种变化改变了我们对日志的处理方式，但并未对个人信息或个人隐私产生任何影响。

正如我们在 6 年前的首次审查中所指出的那样 ：我们从未试图知晓个人用户在互联网上的具体活动，并且我们已采取相应的技术措施，以确保我们无法获取此类信息。在 Cloudflare，我们坚信“隐私”应当成为一种默认设置。通过主动接受这些独立审查，我们希望能为整个行业树立一个标杆。我们相信，每一位用户，无论是直接上网浏览，还是通过 AI 智能体代其访问网络，都应拥有一个不追踪其行踪的互联网环境。此外，Cloudflare 坚定不移地履行我们在 《隐私政策》 中所作的承诺：我们绝不会将从 1.1.1.1 解析器 DNS 查询中收集到的任何信息，与 Cloudflare 内部的其他数据或任何第三方数据进行合并，从而以任何方式识别出具体的最终用户身份。