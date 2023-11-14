Workers AI 中大型语言模型的流式传输和更长的背景信息

Workers AI 是我们的无服务器 GPU 驱动的推理平台，在 Cloudflare 的全球网络之上运行。它提供了越来越多的现成模型目录，这些模型可以使用 Workers 无缝运行，并使开发人员能够在几分钟内构建强大且可扩展的 AI 应用程序。我们已经看到开发人员使用 Workers AI 构建出了惊人的作品，随着我们继续扩展平台，我们迫不及待地想看到他们的最新成果。为此，今天我们很高兴地宣布推出一些饱受期待的新功能：Workers AI 上所有大型语言模型 (LLM) 的流式响应、更长的背景信息和序列窗口以及全精度 Llama-2 模型变体 。

如果您以前使用过 ChatGPT，那么您就会熟悉响应流的好处，其中响应按令牌逐个流动。LLM 的内部工作方式是使用重复推理过程按顺序生成响应，LLM 模型的完整输出本质上是数百或数千个单独预测任务的序列。因此，生成一个令牌只需要几毫秒，而生成完整的响应则需要更长的时间，大约需要几秒钟。好消息是，我们可以在生成第一个令牌后立即开始显示响应，并追加每一个额外的令牌，直到响应完成。这将为最终用户带来更好的体验——随着文本的生成逐步显示文本，不仅能提供即时响应，还能让最终用户有时间阅读和解释文本。

截至今天，您可以对我们目录中的任何 LLM 模型使用响应流，包括非常流行的 Llama-2 模型。下面是它的工作原理。

Server-sent events：浏览器 API 中的宝藏

Server-sent events 易于使用、易于在服务器端实施、合乎标准，并且可在许多平台上原生或作为填充程序广泛使用。Server-sent events 填补了处理来自服务器的更新流的空白，处理事件流原本所需的样板代码如今已不再需要。

Easy-to-use Streaming Bidirectional fetch ✅ Server-sent events ✅ ✅ Websockets ✅ ✅

curl -X POST \ "https://api.cloudflare.com/client/v4/accounts/<account>/ai/run/@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8" \ -H "Authorization: Bearer <token>" \ -H "Content-Type:application/json" \ -d '{ "prompt": "where is new york?", "stream": true }' data: {"response":"New"} data: {"response":" York"} data: {"response":" is"} data: {"response":" located"} data: {"response":" in"} data: {"response":" the"} ... data: [DONE]

fetch

import { Ai } from "@cloudflare/ai"; export default { async fetch(request, env, ctx) { const ai = new Ai(env.AI, { sessionOptions: { ctx: ctx } }); const stream = await ai.run( "@cf/meta/llama-2-7b-chat-int8", { prompt: "where is new york?", stream: true } ); return new Response(stream, { headers: { "content-type": "text/event-stream" } } ); } }

const source = new EventSource("/worker-endpoint"); source.onmessage = (event) => { if(event.data=="[DONE]") { // SSE spec says the connection is restarted // if we don't explicitly close it source.close(); return; } const data = JSON.parse(event.data); el.innerHTML += data.response; }

比较 fetch、server-sent events 和 websocket

Model Context length (in) Sequence length (out) @cf/meta/llama-2-7b-chat-int8 2048 (768 before) 1800 (256 before) @cf/meta/llama-2-7b-chat-fp16 3072 2500

要开始在WorkersAI的文本生成模型上通过 server-sentevents 使用流式传输，请在请求输入中将“stream”参数设置为true。这会将响应格式和 mime-type 更改为 text/event-stream 。

下面是通过 REST API 使用流式传输的示例：

下面是使用 Worker 脚本的示例：

如果您想在浏览器页面中使用此 Worker 的输出事件流，则客户端 JavaScript 类似于：

您可以将此简单的代码与任何简单的 HTML 页面、使用 React 或其他 Web 框架的复杂 SPA 结合使用。

这为用户创造了更具交互性的体验，现在，随着响应的增量创建，用户会看到页面更新，而不是看到一个旋转画面，等待整个响应序列生成。尝试在 ai.cloudflare.com 上进行流式传输。

Workers AI 支持 Llama-2 模型以及我们未来添加到目录中的任何 LLM 模型的流式文本响应。

但这还不是全部。

更高的精度以及更长的背景信息和序列长度

Workers AI 推出后，我们从社区听到的另一个最重要的请求是在我们的 Llama-2 模型中提供更长的问题和答案。在 LLM 术语中，这意味着更高的背景信息长度（模型在进行预测之前作为输入的令牌数量）和更高的序列长度（模型在响应中生成的令牌数量）。

我们听取了建议，并结合流式传输，今天我们在目录中添加了更高的 16 位全精度 Llama-2 变体，并增加了现有 8 位版本的背景信息和序列长度。

流式传输、更高的精度以及更长的背景信息和序列长度可提供更好的用户体验，并使用 Workers AI 中的大型语言模型启用新的、更丰富的应用程序。

查看 Workers AI 开发人员文档以获取更多信息和选项。如果您对 Workers AI 有任何疑问或反馈，请在 Cloudflare 社区和 Cloudflare Discord 中与我们联系。如果您对机器学习和无服务器 AI 感兴趣，Cloudflare Workers AI 团队正在构建一个全球规模的平台和工具，让我们的客户能够在我们的网络之上运行快速、低延迟的推理任务。请查看我们的职位页面，了解工作机会。