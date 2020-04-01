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macOS 和 Windows 版 WARP 开始 Beta 试用

2020-04-01

2 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語Français版本。

去年 4 月 1 日，我们发布了 WARP，这是 1.1.1.1 iOS 和 Android 应用中的一个选项，用于保护和加速互联网连接。如今，数百万用户已通过 WARP 保护他们的移动互联网连接。

虽然 WARP 是作为 1.1.1.1 应用的一个选项而诞生，但它其实是一项能够让连接互联网的所有设备受益的技术。实际上，我们去年收到的请求中呼声最多的一个就是让 WARP 支持 macOS 和 Windows。今天，我们发布的正好就是：macOS 和 Windows 版 WARP 开始 Beta 试用。

一如既往：快速、安全和免费

我们一直想要为 macOS 和 Windows 开发一个 WARP 客户端。我们从移动平台着手是因为它最具挑战性。事实证明，这比我们预期的还要难得多。虽然我们在 2019 年 4 月 1 日推出含有 WARP 的 Beta 版 1.1.1.1，但直到 9 月下旬我们才将其开放给公众使用。我们预计等待 macOS 和 Windows 版 WARP 的时间不会这么久。

适用于 macOS 和 Windows 的 WARP 客户端依赖于同样快速、高效的 Wireguard 协议来保护互联网连接，防止它们被 ISP 监视。与 1.1.1.1 移动应用中的 WARP 一样，其基本服务在 macOS 和 Windows 上同样免费。

WARP+ 助您更快到达目的地

我们计划在未来几个月加入 WARP+ 支持，让您能够利用Cloudflare 的Argo 网络获得更加快速的互联网性能。我们将为现有 WARP+ 订户提供一个套餐选项，以折扣价添加其他设备。同时，现有 WARP+ 用户将会率先受邀试用 macOS 和 Windows 版 WARP。如果您是 WARP+ 订户，请在接下来几周内检查 1.1.1.1 应用中的邀请链接，以试用适用于 macOS 和 Windows 客户端的新 WARP。

如果您不是 WARP+ 订户，则可以通过下方链接的页面报名，将自己添加到候补名单中。我们会在准备就绪后立即给您发送电子邮件。

https://one.one.one.one

Linux 支持

我们没有忘记 Linux。Cloudflare 员工中有大约 10% 在其台式机上运行 Linux。推出 macOS 和 Windows 客户端后，我们就会把注意力转到为 Linux 开发 WARP 客户端。

感谢大家帮助我们让 WARP 成为移动设备上快速、高效和可靠的应用。自去年以来它能走得这么远，真是令人难以置信。如果您在去年体验过 Beta 版，但现在没有在使用，建议您再试一次。我们期待有更多设备能够享受到 WARP 的速度和安全性。

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
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Matthew Prince|@eastdakota
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