还有一件事（零信任）：Cloudflare Intrusion Detection System
2020-10-17
今天，我们非常高兴地公布我们的Cloudflare Intrusion Detection System 计划，这款新产品将能够监控您的网络，并在怀疑遇到攻击时发出警报。通过与 Cloudflare One 深度集成，...继续阅读 »
2020-10-17
今天，我们非常高兴地公布我们的Cloudflare Intrusion Detection System 计划，这款新产品将能够监控您的网络，并在怀疑遇到攻击时发出警报。通过与 Cloudflare One 深度集成，...继续阅读 »
2020-10-16
今天，我们很高兴地发布 Magic Firewall™，这款通过 Cloudflare 提供的网络级防火墙能够保护您的企业安全。Magic Firewall 为您的远程用户、分支机构、数据中心和云基础结构提供安全保障。...
2020-10-15
作为小型企业的网络管理员，从根本上说，您需要保护三样东西：设备、应用程序和网络本身。以下是方法...
2020-10-15
今天，我们为保持网络浏览安全推出了第三种方法的测试版，即 Cloudflare 浏览器隔离...
2020-10-14
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月14日
2020 年 1 月，我们发布了 Cloudflare for Teams，这是一种在不牺牲性能的前提下保护组织及其遍布全球的员工的新方式。Cloudflare for Teams 内含 Cloudflare Access 和 Cloudflare Gateway 这两大和核心产品。...
2020年10月13日
我们推出了Cloudflare for Teams，使所有组织（无论规模，规模或资源如何）均可访问零信任安全性。从今天开始，我们很高兴地宣布我们新的Teams计划，更具体地说，我们的Cloudflare for Teams免费计划，该计划可以免费保护50个用户。立即注册，开始使用。...
2020年10月13日
我们将Cloudflare Access™构建为解决Cloudflare内部问题的工具。我们依靠一组应用程序来管理和监视我们的网络。其中一些是我们自己托管的受欢迎产品，例如Atlassian套件，...
2020年10月12日
今天我们发布了Cloudflare One™。在与成千上万的客户就企业网络的未来进行对话的指导下，这是工程技术开发的顶峰。它提供安全、快速、可靠、具有成本效益的网络服务，与领先的身份管理和终端安全提供商集成。...
2020年10月12日
运行安全的企业网络是非常困难的。世界各地的员工都在家里工作。应用程序在数据中心内运行，托管在公共云中，并作为服务交付。执着而有动机的攻击者会利用任何漏洞。...