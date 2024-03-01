1.1.1.1 (CN)

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2020年10月14日 15:01

隆重推出 WARP for Desktop 和 Cloudflare for Teams

Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...

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2019年9月25日 13:00

构建Cloudflare WARP的技术挑战

如果你看过我们的其他帖子，你就会知道我们今天将WARP交付给了我们等候队列中的最后一名成员。通过WARP，我们的目标是保护和改善你的移动设备和互联网之间的连接。在这个过程中，我们遇到了电话和操作系统版本、不同的网络和我们自己的基础设施方面的问题，而这一切工作都是为了满足等待名单上近200万人被压抑的需求。...

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