1.1.1.1 (CN)

Cloudflare 如何缓解又一次 Okta 入侵事件
2023/10/20
2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响...继续阅读 »
2023/10/20
2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响...继续阅读 »
2023/10/04
在 2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 出现了 DNS 解析问题。一些用户可能会收到对有效查询的 SERVFAIL DNS 响应。在这篇博文中，我们将讨论出现了什么故障、发生原因以及我们采取了哪些措施来确保这种情况不再发生...
2023/02/28
介绍驱动 1.1.1.1 和另外几种产品的全新 DNS 平台...
2022/06/20
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2021/06/17
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2020年10月14日 15:01
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月14日 15:00
2020 年 1 月，我们发布了 Cloudflare for Teams，这是一种在不牺牲性能的前提下保护组织及其遍布全球的员工的新方式。Cloudflare for Teams 内含 Cloudflare Access 和 Cloudflare Gateway 这两大和核心产品。...
2020年4月02日 03:32
今天，我们犯了一个错误。这个错误导致许多 LGBTQIA+ 网站被新上线的家庭版 1.1.1.1 服务意外阻止。我想梳理一下当时的情况、具体的原因，以及我们为解决问题所做的事。...
2020年4月01日 13:00
两年前的今天，我们推出了1.1.1.1，这是一个安全、快速、隐私至上的 DNS 解析器，人人都能免费使用。1.1.1.1 在这两年中的成长远超我们的想象。我们每天处理的 DNS 请求数目前已达 2000 多亿，成为仅次于 Google 的全球第二大公共 DNS 解析器。...
2020年4月01日 13:00
去年 4 月 1 日，我们发布了 WARP，这是 1.1.1.1 iOS 和 Android 应用中的一个选项，用于保护和加速互联网连接。如今，数百万用户已通过 WARP 保护他们的移动互联网连接。...
2020年3月31日 13:01
2018 年 4 月1 日，我们在改进互联网隐私保护和安全防护的道路上迈出了一大步：正式推出 1.1.1.1 公共 DNS 解析器 — 互联网上速度最快并以隐私为先的公共 DNS 解析器。我们真正做到以隐私为先。...
2019年9月27日 19:00
本周，我们通过推出各种新产品来庆祝Cloudflare的9岁生日，这些新产品支持着我们的使命：帮助建立一个更好的互联网。以下是我们庆祝2019年生日周的摘要。...
2019年9月25日 13:00
如果你看过我们的其他帖子，你就会知道我们今天将WARP交付给了我们等候队列中的最后一名成员。通过WARP，我们的目标是保护和改善你的移动设备和互联网之间的连接。在这个过程中，我们遇到了电话和操作系统版本、不同的网络和我们自己的基础设施方面的问题，而这一切工作都是为了满足等待名单上近200万人被压抑的需求。...
2019年9月25日 13:00
今天，经过漫长的等待之后，我们将向公众开放WARP和WARP+（plus）。如果你还没听说过，WARP是一款为所有人设计的移动应用，它使用我们的全球网络来保护你手机的所有互联网流量。...
2019年4月01日 13:00
4月1日对大多数互联网用户来说是一个悲惨的日子。尽管大多数时候互联网充满希望和创新，但在“愚人节”这天，少数几家顶尖科技公司决定浪费数十亿人的时间，讲一些只有他们自己才觉得好笑的幼稚笑话。...