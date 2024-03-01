1.1.1.1 (CN)

2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响 ...

在 2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 出现了 DNS 解析问题。一些用户可能会收到对有效查询的 SERVFAIL DNS 响应。在这篇博文中，我们将讨论出现了什么故障、发生原因以及我们采取了哪些措施来确保这种情况不再发生 ...

Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合 ...

去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。 ...