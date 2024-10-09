진화하는 QR 피싱 위협에 맞서 Cloudflare Cloud Email Security를 보호하는 방법
2024-04-17
Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요...계속 읽기 »
2024-04-17
Cloudflare의 Cloud Email Security로 QR 피싱을 해결하는 방법, 공격자가 QR 코드를 선호하는 이유, 진화하는 위협에 대한 Cloudflare의 선제적 방어 전략에 대해 알아보세요...계속 읽기 »
2024-03-08
Cloudflare Radar의 새로운 이메일 보안 섹션에서는 악성 이메일에서 발견된 위협, 스팸 및 악성 이메일의 출처, 이메일 남용을 방지하기 위해 설계된 기술 도입의 최신 동향에 대한 인사이트를 제공합니다...
2022-09-20
Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다...
2022-03-14
Area 1 인수가 완료되면, 2022년 2분기 초에 예상하는 대로 모든 유료 셀프 서비스 요금제에 추가 비용 없이 이메일 보안 기술에 대한 액세스 권한을 부여할 계획입니다...