Cloudflare Area 1 - 최고의 이메일 보안이 지속적으로 발전하는 방식

2022-09-20

Cloudflare는 2022년에 Area 1을 사용하기 시작했고, 2022년에는 이 회사를 인수했습니다. Area 1을 배포했을 때, 하룻밤 사이 사이버 공격의 90%를 기본적으로 차지하는 피싱이 더 이상 문제가 되지 않는 모습에 Cloudflare는 크게 감명 받았습니다. 그러나 Cloudflare는 피싱 공격을 방지하는 것보다 더 큰 목표를 두고 있습니다 ...