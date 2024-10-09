Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다. ...

Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...

보안 고려 사항은 소프트웨어 설계의 필수적인 부분이어야 하며, 사후에 고려해서는 안 됩니다. Cloudflare가 CISA의 보안 설계 원칙을 준수하고 업계를 변화시키는 방법을 살펴보세요 ...

악성 공격자들은 피싱 공격의 신빙성을 높이기 위해 생성gud AI를 활용하고 있습니다. Cloudflare의 이메일 보안 시스템이 고급 머신러닝 모델을 사용하여 사기 수법을 피하는 방법을 알아보세요 ...

피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다 ...