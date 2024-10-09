Cloudflare, 2025년 Forrester 보고서에서 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 부문 리더로 선정
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....계속 읽기 »
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....계속 읽기 »
2025-03-18
Cloudflare에서는 통합 보안 상태 관리를 위한 단일 플랫폼을 도입하여 다양한 환경에 배포된 SaaS 및 웹 애플리케이션을 보호합니다. ...
2024-03-04
보안 고려 사항은 소프트웨어 설계의 필수적인 부분이어야 하며, 사후에 고려해서는 안 됩니다. Cloudflare가 CISA의 보안 설계 원칙을 준수하고 업계를 변화시키는 방법을 살펴보세요...
2024-03-04
악성 공격자들은 피싱 공격의 신빙성을 높이기 위해 생성gud AI를 활용하고 있습니다. Cloudflare의 이메일 보안 시스템이 고급 머신러닝 모델을 사용하여 사기 수법을 피하는 방법을 알아보세요...
2024-03-04
피싱 시도 식별부터 애플리케이션 및 API 보호에 이르기까지 Cloudflare는 AI를 사용하여 새롭고 더욱 정교한 공격에 대응하는 보안 솔루션의 효율성을 개선합니다...
2024년 1월 09일
오늘, 2024 API 보안 및 관리 보고서를 발표합니다. 이 블로그에서는 2024년 API 보안 및 관리 보고서를 소개하며, 이 보고서의 보완 자료로 Dropbox가 고객을 보호하는 방법과 API 보안의 미래에 대한 의미를 자세히 설명합니다...
2023년 3월 15일
오늘, API용 Cloudflare Sequence Analytics를 발표합니다. API Gateway 구독 고객은 Sequence Analytics를 사용하여 엔드포인트로 들어오는 요청 중에서 가장 중요한 API 요청 시퀀스를 확인할 수 있습니다...
2023년 3월 15일
오늘, Cloudflare에서 모든 API Gateway 고객의 모든 API 엔드포인트를 자동으로 감지하고 API 스키마를 학습할 수 있게 되었음을 발표합니다...
2023년 2월 21일
Zero Trust 구현은 까다롭기도 하거니와 노력이 지지부진할 수 있습니다. 사이버 공격이 확대되는 가운데 Zero Trust 보안의 중요성이 커짐에 따라 최고 Zero Trust 책임자(CZTO) 제도를 도입해야 할 필요성도 커지고 있습니다...
2022년 9월 06일
Gartnerは、ベンダー11社の「実行能力」と「ビジョンの完全性」を評価した2022年度の「Gartner® Magic Quadrant™ for Web Application and API Protection（WAAP）」レポートで、Cloudflareをリーダーとして評価しました...