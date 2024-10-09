Cloudflare, The Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문 '리더'로 선정

2021-10-27

Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문의 리더가 발표되었습니다. 당사는 Cloudflare가 리더로 선정되었다는 소식에 큰 자부심을 느낍니다(해당 보고서 사본을 여기에서 무료로 다운로드 가능). ...