Cloudflare, 2025년 Forrester 보고서에서 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 부문 리더로 선정
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....계속 읽기 »
2025-03-20
Forrester Research에서는 The Forrester Wave™: 2025년 1분기 웹 애플리케이션 방화벽 솔루션 보고서에서 Cloudflare를 리더로 선정했습니다....계속 읽기 »
2023-11-27
Forrester에서 Cloudflare를 The Forrester Wave™: 2023년 4분기 에지 개발 플랫폼 부문에서 리더로 선정했습니다. Cloudflare는 해당 부문에서 최고 점수를 받았습니다...
2021-10-27
Forrester New Wave의 Edge 개발 플랫폼 부문의 리더가 발표되었습니다. 당사는 Cloudflare가 리더로 선정되었다는 소식에 큰 자부심을 느낍니다(해당 보고서 사본을 여기에서 무료로 다운로드 가능)....