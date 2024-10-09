인터넷 규모에서 TCP 연결의 특성 측정
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2025-10-29
연구자와 실무자는 거의 연결을 지원하는 인터넷과 마찬가지로 연결에 대해 연구해 왔습니다. 오늘날 Cloudflare의 전역 네트워크는 초당 수백만 개의 연결을 수신합니다. 수명, 크기 등 TCP 연결의 다양한 특성을 살펴봅니다....계속 읽기 »
2024-03-05
Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...
2024-01-09
Cloudflare DDoS 위협 보고서 제16호에 오신 것을 환영합니다. 이번 호에서는 2023년 4분기이자 마지막 분기의 DDoS 동향과 주요 결과를 다루며, 연중 주요 동향을 검토합니다...
2023-10-26
지난 분기에는 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 게임 및 도박 회사에서 가장 많은 공격을 받았으며 Cloudflare에서는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 DDoS 공격을 완화했습니다. 가장 큰 규모의 공격에서는 최고치가 2억 100만 rps에 이르렀습니다. 지난 분기에는 Cloudflare에서 HTTP/2 Rapid Reset 취약점을 노리는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 공격을 완화하는 가운데 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 보고서를 읽고 각 지역 및 산업별 최신 DDoS 공격 동향에 대해 자세히 알아보세요...
2023-07-18
2023년 2분기에는 DDoS 공격의 정교함이 전례 없이 증가했습니다. 러시아의 프로 핵티비스트인 REvil, Killnet, Anonymous Sudan이 힘을 합쳐 서구 사이트를 공격했습니다...
2023년 4월 11일
위협 행위자가 2023년을 요란하게 시작했습니다. 연초에는 서방 국가를 대상으로 한 일련의 핵티비스트 캠페인과 기록적인 대규모 볼류메트릭 공격이 있었습니다...
2023년 1월 10일
4분기에 Cloudflare는 수백만 건의 DDoS 공격을 완화했습니다. 공격 기간이 늘어나고, 볼류메트릭 공격은 급증했으며 랜섬 DDoS 공격이 지속되고 있습니다. 여행 및 이벤트 산업이 가장 심하게 공격을 받았으며 중국 인터넷 자산에 대한 트래픽의 90% 이상이 L3/4 DDoS 공격이었습니다. 최신 보고서에서 자세한 내용을 확인하세요...
2022년 10월 12일
Cloudflare의 2022년 3분기 DDoS 위협 보고서에 오신 것을 환영합니다. 이 보고서에는 Cloudflare 전역 네트워크 전반에서 관찰된 DDoS 위협 환경에 대한 인사이트와 동향이 담겨있습니다. 강력한 멀티테라비트 급 DDoS 공격이 점점 잦아지고 있습니다. 3분기에 Cloudflare는 1Tbps를 넘는 여러 공격을 자동으로 감지하여 완화했습니다. 그중 규모가 가장 컸던 공격은 Mirai 봇넷 변종으로 수행된 2.5Tbps의 DDoS 공격으로, Minecraft 서버인 Wynnc...