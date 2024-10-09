2023 3분기 DDoS 위협 보고서

2023-10-26

지난 분기에는 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 게임 및 도박 회사에서 가장 많은 공격을 받았으며 Cloudflare에서는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 DDoS 공격을 완화했습니다. 가장 큰 규모의 공격에서는 최고치가 2억 100만 rps에 이르렀습니다. 지난 분기에는 Cloudflare에서 HTTP/2 Rapid Reset 취약점을 노리는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 공격을 완화하는 가운데 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 보고서를 읽고 각 지역 및 산업별 최신 DDoS 공격 동향에 대해 자세히 알아보세요 ...