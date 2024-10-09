무료로 시작하기|영업 부서 문의|

Cloudflare 블로그

구독해서 새 게시물에 대한 알림을 받으세요.

Insights

보안 센터에서 보호할 수 없는 자산 보호하기: CISO를 위한 빠른 보기

2024-03-05

Security Week보안 센터보안Security Posture (KO)Insights

Cloudflare는 현재 인프라 전반에 걸쳐 포괄적인 배포를 보장하는 공통 과제를 직접 해결하기 위해 보안 센터의 새로운 기능을 소개하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 보안 상태를 최적화할 수 있는 위치와 방법에 대한 정확한 인사이트를 얻어보세요...

2023 3분기 DDoS 위협 보고서

2023-10-26

DDoS공격RadarDDoS 보고서Insights추세HTTP2 (KO)Rapid Reset (KO)

지난 분기에는 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 게임 및 도박 회사에서 가장 많은 공격을 받았으며 Cloudflare에서는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 DDoS 공격을 완화했습니다. 가장 큰 규모의 공격에서는 최고치가 2억 100만 rps에 이르렀습니다. 지난 분기에는 Cloudflare에서 HTTP/2 Rapid Reset 취약점을 노리는 수천 건의 대규모 볼류메트릭 공격을 완화하는 가운데 DDoS 공격이 65% 급증했습니다. 보고서를 읽고 각 지역 및 산업별 최신 DDoS 공격 동향에 대해 자세히 알아보세요...

더 많은 게시물

2023년 1월 10일

2022년 4분기 Cloudflare DDoS 위협 보고서

4분기에 Cloudflare는 수백만 건의 DDoS 공격을 완화했습니다. 공격 기간이 늘어나고, 볼류메트릭 공격은 급증했으며 랜섬 DDoS 공격이 지속되고 있습니다. 여행 및 이벤트 산업이 가장 심하게 공격을 받았으며 중국 인터넷 자산에 대한 트래픽의 90% 이상이 L3/4 DDoS 공격이었습니다. 최신 보고서에서 자세한 내용을 확인하세요...

DDoS
Radar
DDoS 보고서
Insights
추세

2022년 10월 12일

2022년 3분기 Cloudflare DDoS 위협 보고서

Cloudflare의 2022년 3분기 DDoS 위협 보고서에 오신 것을 환영합니다. 이 보고서에는 Cloudflare 전역 네트워크 전반에서 관찰된 DDoS 위협 환경에 대한 인사이트와 동향이 담겨있습니다. 강력한 멀티테라비트 급 DDoS 공격이 점점 잦아지고 있습니다. 3분기에 Cloudflare는 1Tbps를 넘는 여러 공격을 자동으로 감지하여 완화했습니다. 그중 규모가 가장 컸던 공격은 Mirai 봇넷 변종으로 수행된 2.5Tbps의 DDoS 공격으로, Minecraft 서버인 Wynnc...

DDoS
Radar
DDoS 보고서
Insights
추세