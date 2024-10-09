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Cloudflare ブログ

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Matthew Harrell

Matthew Harrell

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

2022-06-23

Cloudflare One WeekCloudflare OneZero TrustArea 1 Securityパートナー

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...

Cloudflare 2021年パートナー賞受賞者の方々、おめでとうございます

2022-03-17

パートナーAwards

Channel and Alliance Partner Awards for 2021の受賞者を発表できることを大変喜ばしく思います。世界的に混乱し続けた1年を通して、Cloudflareのパートナーは、ソリューションとサービスの機能を革新、拡大し続け、当社と当社のプラットフォームを活用して成長を加速しています...

Cloudflareのパートナープログラムにて、SASEとZero Trustのマネージドサービスのサポートを開始

2022-01-31

パートナーAPI

2021年もまた、Cloudflareパートナーネットワークの重要性を強く示す年となりました。これは、2021年に記録的な規模でパートナー様が増大したことからも明らかで、2022年にはさらなる増大を目指します。私たちはパートナー様の声に耳を傾け、あらゆるタイプのビジネ...