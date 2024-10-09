Alex Dyner

企業のグローバル化のワンストップソリューション：CloudflareとJD Cloud & AIのパートナーシップ発表

2020-04-28

グローバル企業が中国に拠点を置いて国内外にビジネスを展開するにあたっては、近年の政治的上・貿易上の複雑化はもちろんのこと、中国独自の規則、法規制、慣習に起因する困難が生じうることはよく知られています。一方で、中国の流通および技術ネットワークインフラストラクチャが、他国と大きく異なることは、あまり知られていません。新型コロナウイルス拡大のため、過去数か月間の世界のインターネットトラフィックは30%も増加し、こうした流通上および技術的なハードルによって、 ...