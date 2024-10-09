CIO Week 2023の要約
2023-01-13
CloudflareがCIO Weekの中で発表した、企業のITとセキュリティの近代化を支援する、新製品、パートナーシップ、イノベーションのすべてをご紹介します...続きを読む »
2023-01-13
CloudflareがCIO Weekの中で発表した、企業のITとセキュリティの近代化を支援する、新製品、パートナーシップ、イノベーションのすべてをご紹介します...続きを読む »
2022-09-20
Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...
2022-06-23
Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...