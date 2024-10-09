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Cloudflare ブログ

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Area 1 Security

Cloudflare Area 1 - 最高のメールセキュリティはどのように改善を続けているか

2022-09-20

GA Week全体的な使いやすさEmailセキュリティメールセキュリティArea 1 SecurityZero Trust

Cloudflareは2020年にArea 1の使用を開始し、2022年に同社の買収の道を進めました。最も印象的だったのは、Area 1をデプロイした際、サイバー攻撃の90%以上を占めるフィッシングの問題が一夜にして解決されたことです。しかし、当社のビジョンはフィッシング攻撃を防ぐことよりも遥かに大きなところにあります...

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

2022-06-23

Cloudflare One WeekCloudflare OneZero TrustArea 1 Securityパートナー

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...