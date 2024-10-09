Cloudflare、インターネットサービスプロバイダーとネットワーク機器プロバイダーと提携し、一般家庭により安全なブラウジング体験を提供

2024-09-24

Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。 ...