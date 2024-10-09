複雑な設定を簡素化するCloudflareのAIエージェント「Cloudy」の紹介
2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...続きを読む »
2025-03-20
Cloudflare初のAIエージェント「Cloudy」は、Cloudflare管理者が現在直面している複雑な設定を理解しやすくします。...続きを読む »
2024-09-24
Cloudflareは、ISPやネットワークプロバイダーと提携することにより、当社のパブリックDNSリゾルバーの利用を拡大し、より安全なブラウジング体験をご家庭に直接提供しています。ファミリー向け1.1.1.1のボタンをクリックするだけで、すべてのインターネットユーザーを危険なコンテンツから守ることができます。...
2023-10-31
本日、トラフィックの異常通知を発表できることを嬉しく思います。これは、インターネットプロパティで、トラフィックパターンに予期せぬ変化があった場合に、積極的にアラートします...
2023-10-18
ネットワークエンジニアは、DDoS攻撃の分析やその他のトラフィックの異常のトラブルシューティングを行う際に、ネットワークのトラフィックをより適切に可視化する必要がある場合がよくあります。この問題を解決するため、Cloudflareはネットワークフロー監視製品を提供し、ネットワーク全体のエンドツーエンドのトラフィックを可視化します...