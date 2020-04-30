お客様とサービスパートナーのエンパワーメント

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昨年、Cloudflareはパートナープログラムの計画的拡張を発表しました。このプログラムは、マネージドサービスおよびプロフェッショナルサービスのパートナーが効果的にCloudflareと関わり、より良いインターネット構築という当社のミッションにご参加いただけるようにすることを目的としています。ここで、素晴らしいパートナーの皆さんと、世界中のMSP向けに拡大を続けるサポートとトレーニングをご紹介します。当社は、サービスパートナーがより安全で効率の良いインターネットをお客様に届けるために必要なイネーブルメントとリソースを確実に提供したいと考えています。

このパートナープログラム階層は、プロフェッショナルサービス会社とマネージドサービスプロバイダー（MSPとMSSP）向けに特別にデザインされたもので、付加価値のあるサービスの構築とCloudflareのお客様をサポートすることが目的です。Cloudflareは、スケーラビリティが高く使いやすい商品の構築に邁進する一方で、プロフェッショナルサービス会社を活用して当社の商品価値を最大限に活かしたいというお客様がいることも認識しています。Cloudflare Workersの構築から、マルチクラウド負荷分散の実装、WAFとDDoSイベントの管理まで、当社のパートナー向けトレーニングとサポートによって、セールスチームとテクニカルチームがCloudflareプラットフォームを実装し、サポートできるようにし、サービスビジネスを強化できるようにします。

トレーニング

当社のトレーニングと認定は、特定と販売から実装、運営、継続的な最適化までCloudflare採用の各段階を通して、パートナーを支援することを目的としています。プログラムには、実践的教育、パートナーのサポートと成功するためのリソース、アカウントマネージャーとパートナーイネーブルメントエンジニアへのアクセスが含まれます。

認定セールスプロフェッショナル -主要な商品機能、セールスチャンスの見極め方とお客様にとって最良のソリューションの選び方について学びます。

認定セールスエンジニア - さらにスマートで高速、より安全なインターネットを推進する_Cloudflare_の技術的な差別化について学びます。

認定コンフィギュレーションエンジニア - 実装、最良事例、_Cloudflare_のサポートについて学びます。

認定サービスアーキテクト - _5_月に開始する当社のアーキテクト認定では、_Cloudflare_のサイバーセキュリティ管理、パフォーマンスの最適化、移行サービスについてさらに詳しく学びます。

認定Workersデベロッパー (準備中) -_Cloudflare Workers_を利用したサーバーレスアプリケーションの開発と導入方法を学びます。

Cloudflareパートナー認定

サービスの機会

この一年間、当社が関わってきたパートナーは、ハイブリッドやマルチクラウドソリューションへの移行のために自社ネットワークを変更する方法、サーバーレスアプリケーションの開発、Cloudflareプラットフォームの管理などCloudflareのライフサイクル全体を通じてお客様のサポートをすることで成功を収めています。

ネットワークのデジタルトランスフォメーション

「Cloudflareによって、当社のオンプレミスからクラウドへの移行が合理化できました。さまざまなパブリッククラウドサービスを利用するにつれて、Cloudflareは独立した統一された制御ポイントとして機能します。適切なクラウドソリューションを選択するための戦略的な柔軟性があり、後から簡単に変更を加えることができます。」—Dr. Isabel Wolters、最高技術責任者、Handelsblatt Media Group

サーバーレスアーキテクチャの開発

「Queue-it_は、先入れ先出しのオンライン待機システムを提供し、仮想待機ルームテクノロジーの先駆けデベロッパーであることを誇りに思っています。Cloudflare_と提携することで、両社のお客様が_Cloudflare Apps_とエッジコンピューティングを活用する_Cloudflare Workers Connector_を介して自社のアプリケーションに当社のソリューションを簡単に導入できるようになりました。- Henrik Bjergegaard、セールス担当副社長、Queue-It

マネージドセキュリティ& 洞察

「Opticca Secutiry_はビジネスの継続性とオンライン資産の保護を確保するために実績と信頼性のあるソリューションで顧客をサポートしています。Opticca Security_は、数年をかけて_Cloudflare_とのパートナーシップを強化してきており、迅速な導入、シームレスな統合、信頼できる_Cloudflare セキュリティソリューションの専門知識、Cloudflare Workers_などをサポートして、成長してきました。」-- Joey Campione、社長、 Opticca Security

パートナーの紹介 - Zilker Technology

Cloudflareとともに、セキュリティとパフォーマンスを高め、さらに安定したインターネットエクスペリエンスをお客様にお届けするマネージドサービスパートナーの成功例をご紹介します。

Zilker TechnologyがCloudflareと関わるようになったのは、電子商取引の顧客である、人気米国NFLチームの小売店が自社のサイト上でのカーディング攻撃など悪意のある行為による被害に直面していた時でした。「当社のクライアントが木曜日にCloudflareサブスクリプションを有効化し、翌週の火曜日には、Cloudflareが実装されていました。その週はブラックフライデーだったんです。」と、Zilker社のマネージドサービス担当者、Drew Harris氏は話します。「信じられないほど速くて簡単でした！」

カーディング - クレジットカードスタッフィング、クレジットカード詐欺、クレジットカード照合とも呼ばれる。サイバー犯罪者が詐取した大量のクレジットカード番号を悪用して一つの電子商取引サイトで少額の購入をしようとするもの。

Zilker社は、Cloudflare WAF、高度化したDDoS保護、Rate Limitingによってセキュリティと保護を強化するだけでなく、クライアントのレガシーCDNをCloudflare CDNに取り換え、サイトのパフォーマンスとユーザー体験の向上を実現しました。そして、Cloudflareによる監視と管理を含めて、フルスタックのマネージドサービスおよび24時間年中無休のサポートをクライアントに提供しています。

「Cloudflareとの提携で、毎日いつでもセキュリティとパフォーマンスに対するお客様のご期待に応えられるという安心感が得られました。新しい脅威が出現したとしても、Cloudflareが先手を打ってくれます」と話すのは、Matthew Fox ビジネス開発担当副社長です。

まだまだこれから

Cloudflareは、サービスパートナーの成功に大きく貢献し、お客様がビジネスを加速させつつ、重要なアプリケーション、インフラストラクチャおよびチームを保護できるよう、お客様が入手しうる最高のテクノロジーと専門知識を得られることを確実にしたいと考えています。Cloudflareが製品セットを拡大するとともに、パートナーが提供するサービスへの需要も高まっています。Cloudflareは、素晴らしいエージェントやプロフェッショナルサービス会社、マネージドセキュリティプロバイダーと世界中で協働できることを誇りに思い、感謝しています。多様なCloudflare パートナーネットワークは、より良いインターネット環境の構築という当社のミッションに不可欠であり、当社はパートナーの成功に専念しています。Cloudflareは、パートナーとともに、これからもお客様とパートナーにとってCloudflareが最も簡単で最も価値のあるソリューションであり続けることをお約束します。