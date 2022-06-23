Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

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本日、Cloudflare Oneパートナープログラムが開始されました。このプログラムは、当社が提供するZero Trust、サービスとしてのネットワークおよびクラウドメールセキュリティを中心に構築されたプログラムです。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化できるよう、包括的なソリューション、能力開発、インセンティブで支援するものです。ITサービス企業、ディストリビューター、付加価値リセラー、マネージドサービスプロバイダー、その他のソリューションプロバイダーから、プログラムにこのように幅広い支持を得られたことを嬉しく思っています。

これは、Cloudflareの新たな市場開拓チャネルであると同時に、これまで調達、実装、サポートが困難であったZero Trustソリューションを、あらゆる規模の企業が採用するための新たな方法となります。

Cloudflare Oneパートナープログラムは、以下の要素で構成されています。

新しい、完全にクラウドネイティブなCloudflare One製品スイートは、パートナーがより簡単に実装できる包括的なZero Trustソリューションの設計を合理化し、加速させることを支援します。この製品スイートには、当社のZero Trust製品および最近買収したArea 1 Securityのクラウドメールセキュリティ製品が含まれています。

すべてのプログラム要素は、Cloudflareのディストリビューターを通じて完全に運用され、一貫した予測可能な方法でCloudflare Oneソリューションの評価、見積もり、提供を容易にしています。

パートナー認定制度が新たに開始され、これはパートナーの皆様がZero Trustのソリューションを評価し、導入し、サポートすることを可能にするものです。これには、パートナーがZero Trustへの投資価値を最大限に発揮するためにお客様が必要とする、利益率の高いサービスを提供するための強力なトレーニングが含まれています。

業界屈指の最も堅牢なパートナーインセンティブ制度により、お客様のライフサイクル全体を通じてパートナーに付加価値を提供します。

詳細はこちらのWebサイト、Cloudflare Oneパートナープログラム をご覧ください。パートナー様向けには、Cloudflare One専用ページをパートナーポータルに追加しました。

「TD Synnexは、新しい『Zero Trustに向けたCloudflare Oneパートナープログラム』の開始にあたり、Cloudflareと密に協力してきました。Zero Trustという言葉は広義で曖昧な意味に使われていますが、このプログラムはその誇大広告を断ち切り、ソリューションバンドル、イネーブルメントリソース、インセンティブという形で提供することにより、このチャネルで真のビジネス価値を実現できるようにします。」と、TD Synnex バイスプレジデント（セキュリティ＆ネットワーキング）のTracy Holtzは述べています。「TD Synnexは、世界有数のITディストリビューターでソリューションアグリゲーターとして、Cloudflareとのパートナーシップを深めて、すべての企業が今必要としているソリューションを包含するこのパートナープログラムを開発·実施できることを、大変嬉しく思います。」

Cloudflare Oneパートナープログラムは、あらゆる規模の組織が安全かつ確実にデジタル変革を加速させるための、Zero Trustアーキテクチャの実装に対する爆発的な需要に対応するために開始されます。増え続けるサイバー脅威を前に、Zero Trustは概念から必要不可欠なものへと移行しています。Cloudflareは、セキュアWebゲートウェイ、ZTNA Access管理、CASB、ブラウザの分離、DLP、クラウドメールセキュリティなど、業界で最も豊富なZero Trust製品スイートの1つによって、これを実現するユニークな立場にあります。これらの製品は緊密に統合されており、使いやすく、包括的で実装可能なソリューションを実現することができます。

さらに、当社のZero Trustスイートには包括的な技術パートナーエコシステムがあり、お客様が当社のソリューションを既存の技術スタックに簡単に統合することができます。ID、エンドポイントの検出と応答、モバイル端末管理、メールサービスプロバイダーなど、主要なカテゴリーにわたる業界のリーダーと統合し、密接に連携することで、Cloudflare Oneを多様なお客様の基盤に柔軟かつ堅牢なものにしています。当社の戦略的パートナーは、Microsoft、CrowdStrike、Sentinel One、Mandiantなどです。

「企業は、従来の境界の崩壊という概念をようやく受け入れるようになりました。今日の分散的で動的な境界には、セキュリティに対する根本的に新しいアプローチが必要です。Cloudflareとのパートナーシップにより、当社のAI型サイバーセキュリティプラットフォームは、デバイス、ネットワーク、ミッションクリティカルなアプリケーションのための、堅牢なZero Trustセキュリティソリューションを現代の組織に提供します。- Chuck Fontana氏 SentinelOne シニアバイスプレジデント（事業開発担当）

しかし、Zero Trustの約束を実現するためには、製品だけでは足りません。そのためには、お客様の信頼できるアドバイザーとして、ソリューションを最適化し、お客様の投資に対して具体的に求められるビジネス成果、すなわちtime-to-value（価値実現までの時間）を推進するチャネルのスキルと専門性が必要です。

_「Zero Trust事業の爆発的成長に既存のパートナーがいかに貢献してきたか、謙虚に受け止めたいと思いますが、お客様の要望の高まりは、当社が市場へ進出する上で、パートナーにより大きな役割を果たす機会をもたらします。当社はお客様がZero Trustソリューションを評価、実装、サポートできるよう、これまで以上にパートナーに頼っています」_と、CloudflareのCEOであるMatthew Priceは述べています。

「Rackspace Technologyは新しいCloudflare OneパートナープログラムでCloudflareとのパートナーシップをさらに深め、Cloudflareの先端Zero TrustソリューションをRackspace Elastic Engineeringおよび専門サービスと組み合わせて、Cloudflareの規模で継続的な実装サポートの下に提供できます。」と、Rackspace バイスプレジデント（セキュリティソリューション）のGary Altersonは述べています。「Zero Trustソリューション開発のためにCloudflareとパートナーになって以来、世界最大級のクリエイティブ企業をはじめ、現行顧客や見込み客から強い関心が寄せられています。」

_「この新しいCloudflare Oneパートナープログラムには、Zero Trust中心の統合型ソリューションバンドルとパートナーイネーブルメントが含まれています。当社は今後Cloudflareと共に市場を開拓し、お客様がインフラストラクチャ、チーム、アプリケーションの保護にZero Trust戦略を採用してネットワークセキュリティの変革をスムーズかつ迅速に行えるよう支援するのを楽しみにしています」_とAlliances、IBM Security ServicesシニアプロダクトマーケティングマネージャーのDeborah Jonesは述べています。

「Assurance Dataの至上命題は、次世代のサイバー防御のための統合型セキュリティソリューションを提供することです。Cloudflareと協力し、100%クラウドネイティブなCloudflareのZero Trustソリューションを当社の技術ポートフォリオに加えることができ、大変嬉しく思います。また、Cloudflareはパートナーチャネルに多大な投資をされており、パートナーへの強力なイネーブルメントやサービス配信サポート、充実したインセンティブも提供されていて心強いです。新しいCloudflare Oneパートナープログラムはまさに一石三鳥。当社にとっても、当社のCloudflareパートナーシップにとっても、当社のお客様にとっても、いいことづくめです。」と、Assurance Data COO、Randy Stephensは述べています。

「Zero Trustは簡単に使用できるものです。それでも、まだ複雑すぎると考えるユーザーが多いのです。」と、SolCyber CEOのScott McCradyは述べています。「Cloudflareは新しいCloudflare Oneパートナープログラムを開始し、Zero Trustへの移行を容易にしてくれました。第一級のパートナープログラムに期待するようなイネーブルメントやインセンティブがすべて付いていて、当社のお客様が統合型のZero Trustソリューションを導入しやすくなるのがいいですね。」

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Cloudflareの一般的なパートナープログラムとどのように違うのでしょうか。

この新しいプログラムは、既存のパートナープログラムのメリットの上に構築されています。パートナーに提供される現在のメリットはすべて利用可能ですが、Cloudflare Oneのパートナーには価値ある追加分がいくつかあります。製品スイートは、ディストリビューションパートナーとともにリストアップされ、VARやその他のパートナーは見積りをして履行することができます。また、パートナーが自身のサービスプラクティスを構築·強化するための豊富なリソースやトレーニングをご利用いただけるよう、認定制度や新しいトレーニングパッケージを追加しました。パートナーへのインセンティブは、「価値に対する報酬」モデルに沿った追加インセンティブを含む、ディストリビューションパートナーで利用可能なしっかりと体系化された定価からの割引によって強化されています。

「AVANTのセキュリティ評議会のメンバーとして、CloudflareはAVANTのTrusted Advisorsネットワークでお客様の最新クラウドテクノロジーの導入を支援できるように、革新パートナーとして緊密に協力してくれています」とAVANT Communicationsのエンジニアリングオペレーション担当EVP、Shane McNamaraは述べています。「この新しいCloudflare One Partner Program for Zero Trustにより、クラウドフレアは、統合された製品スイートとパートナーサービスパッケージの初めてのセットを立ち上げ、当社のトラステッド·アドバイザーが市場に投入するための魅力的なソリューション群を提供することになりました。」

「Cloudflareの製品スイートは、高度な脅威検出においても、WiproがクライアントにZero Trustを提供するためにも重要な役割を担っています」とWipro SVP兼グローバルCRSリーダーのTomy Buffomanteは述べています。「Cloudflare Oneパートナープログラムは、当社のサービス慣行構築の早道となります。Wiproのサイバーセキュリストは、Wiproの16のグローバルなサイバーディフェンスセンターからアプリケーションセキュリティ、実装サービス、継続的なマネージドサービスを提供しており、私たちのパートナーシップからすでに重要な市場利用事例が見られます。」と述べています。

_「Cloudflareがこれらの統合型製品バンドルとパートナーサービスを提供してくれたおかげで、Zero Trustの導入が簡単になりました。これで、お客様はチームやインフラストラクチャ、アプリケーションの保護にZero Trustベースの包括的セキュリティをスピーディに導入できるようになります。Cloudflareのパートナーの一つとしてこの革新的ソリューションの発売に関われることを大変嬉しく思います。」_と、Presidio Field CISOのDave Traderは述べています。

_「当社は、未上場企業や中規模企業にサイバーセキュリティとIT変革のソリューションを提供するサービスプロバイダーです。Cloudflare Oneパートナープログラムは、当社の統合サービスおよびサポートモデルに適合しており、すでにCloudflare One製品スイートに対するお客様の強い関心を目の当たりにしています。 Cloudflareの戦略的な新チャネルプログラムの、最初のパートナーとして関われることを大変嬉しく思います。」_とRKONの最高情報セキュリティ責任者（CISO）、Chris Huenekeは述べています。

_「Cloudflare Oneソリューションをサポートするマネージドサービスを公式に提供することを発表でき、嬉しく思います。このサービスで、お客様が総合的なZero Trustセキュリティ戦略によってサイバーセキュリティ上の脅威を軽減できるよう支援します。」_とOpticca Security マネージングディレクター Joey Campioneは伝えています。

「Cloudflareのおかげで、Zero Trustソリューションの設計と提供が容易になりました。特に、中堅市場のお客様にはバンドルによって完全な統合ソリューションが保証されます」と、主要なITソリューションプロバイダーである、ITsavvyのvCISO兼サイバーセキュリティ戦略担当副社長のKatie Hanahan氏は述べています。「また、当社独自のプロフェッショナルサービス提供を構築し、お客様に最良の結果をもたらすために役立つツールやトレーニングに投資することも大切にしています。」

包括的なZero Trust製品スイートを中心に構築されたプログラム

Cloudflare Oneは、リモートユーザーやオフィスユーザーがアプリケーションやインターネットに接続する際の可視性を高め、複雑さを解消し、リスクを低減する包括的なZero Trustソリューションを提供します。シングルパスアーキテクチャでは、トラフィックは検証、フィルタリング、検査され、脅威から分離されます。ユーザーは、100カ国以上、270以上の都市にある近くのデータセンターを通じて接続するため、パフォーマンスのトレードオフはありません。

Cloudflare Accessは、SaaSや社内アプリケーションを保護することで、企業のVPNクライアントを補強、または代替することができます。Accessは、IDプロバイダーやエンドポイント保護プラットフォームと連携し、企業アプリケーション、プライベートIPスペース、ホスト名へのアクセスを制限するデフォルト拒否、Zero Trustルールを適用します。

Cloudflare Access augments or replaces corporate VPN clients by securing SaaS and internal applications. Access works with your identity providers and endpoint protection platforms to enforce default-deny, Zero Trust rules limiting access to corporate applications, private IP spaces, and hostnames.

Cloudflare Gateway is our threat and data protection solution. It keeps data safe from malware, ransomware, phishing, command and control, Shadow IT, and other Internet risks over all ports and protocols.

Cloudflare Area 1 Email Security crawls the Internet to stop phishing, Business Email Compromise (BEC), and email supply chain attacks at the earliest stage of the attack cycle, and enhances built-in security from cloud email providers.

Cloudflare Browser Isolation makes web browsing safer and faster, running in the cloud away from your network and endpoints, insulating devices from attacks.

Cloudflare CASB (Cloud Access Security Broker) gives customers comprehensive visibility and control over SaaS apps to easily prevent data leaks, block insider threats, and avoid compliance violations.

Cloudflare Data Loss Prevention enables customers to detect and prevent data exfiltration or data destruction. Analyze network traffic and internal "endpoint" devices to identify leakage or loss of confidential information, and stay compliant with industry and data privacy regulations.

Cloudflare Gateway は、当社の脅威およびデータ保護ソリューションです。マルウェア、ランサムウェア、フィッシング、コマンド＆コントロール、シャドーIT、その他インターネット上のリスクからデータを保護し、あらゆるポートやプロトコルに対応します。

Cloudflare Area 1 メールセキュリティは、インターネットをクロールして、フィッシング、Business Email Compromise（BEC）、メールサプライチェーン攻撃を攻撃サイクルの最も早い段階で阻止し、クラウドメールプロバイダーの内蔵型セキュリティを強化することができます。

Cloudflare ブラウザの分離は、Webブラウジングをより安全かつ高速にし、ネットワークやエンドポイントから離れたクラウド上で動作させ、デバイスを攻撃から隔離します。

Cloudflare CASB（Cloud Access Security Broker）は、お客様にSaaSアプリケーションの包括的な可視化と制御を提供し、データ漏洩の防止、内部脅威のブロック、コンプライアンス違反の回避を容易に実現します。

Cloudflare データ損失防止 では、お客様がデータ流出やデータ破壊を検出・防止できるようにします。ネットワークトラフィックと内部「エンドポイント」デバイスを分析し、機密情報の漏えいや損失を特定して、業界やデータプライバシーに関する規制に準拠します。

プログラムおよびZero Trust製品群の詳細については、 こちら をご覧ください。

本日のCloudflare Oneパートナープログラムの立ち上げは、当社のパートナーに投資し、お客様がZero Trustソリューションを実装しサポートできるようにするための、多段階の行程の一歩にすぎません。今後数ヶ月の間に、プログラムを国際的に拡大し、Cloudflare Zero Trust認定に関するトレーニングリソースを継続して追加していく予定です。また、この新しいプログラムに関する一連のパートナー向けウェブセミナーを開催しています。詳細や今後のパートナーイベントについては、パートナーポータルをご確認ください。