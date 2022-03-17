Cloudflare 2021年パートナー賞受賞者の方々、おめでとうございます

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Channel and Alliance Partner Awards for 2021の受賞者を発表できることを大変喜ばしく思います。世界的に混乱し続けた1年を通して、Cloudflareのパートナーは、ソリューションとサービスの機能を革新、拡大し続け、当社と当社のプラットフォームを活用して成長を加速しています。優れたビジネス成果を顧客に提供し続けることに卓越した、当社のパートナーを評価し、賞を授与することが重要です。

2021年、継続中のリモートへのシフト、柔軟な労働力、サイバー攻撃の脅威が進化する状況の中、あらゆる産業の企業や公営企業は、これまで以上にCloudflareと、セキュリティに対する最新のZero Trustアプローチを提供できるパートナーとの提携に期待を寄せていました。この一貫したニーズを鑑みて、当社は、2022年の初めに開始したSASEとZero Trust用の新しいパートナーサービスプログラムなどで、新たなレベルのパートナー主導の今後の成長を構築、サポートし続けています。

パートナーアワード受賞者の昨年の目覚ましい業績を共に祝いましょう。彼らは、あらゆる規模や種類の企業にインターネットセキュリティ、パフォーマンス、信頼性をさらに提供することができます。彼らの影響力を評価することを大変喜ばしく思います。

Americas Partner Awards

GSIパートナーオブザイヤー: Accenture Federal Services

Cloudflareを用いた素晴らしく広範囲にわたる市場開拓コラボレーションを実証し、顧客に著しい成果とパートナーシップによる増収をもたらしたGSIパートナーを表彰。

MSPパートナーオブザイヤー: Rackspace Technology

全米の中で最も業績の高いMSPパートナーを表彰。

チャネルパートナーオブザイヤー: Optiv

2021年に驚異的な売上達成と成長を実証した最も業績の高いチャネルパートナーを表彰。

ディストリビューターパートナーオブザイヤー: AVANT

Cloudflareを最も象徴し、再販業者パートナーの顧客売上と増収の道筋の確保を可能とする、最も業績の高いディストリビューターを表彰。

ライジングスターパートナーオブザイヤー: GuidePoint Security

共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

APJC Partner Awards

パートナーオブザイヤー:

2021年に各事業地域で驚異的な売上達成と成長を実証した最も業績の高いパートナーを表彰。

ディストリビューターパートナーオブザイヤー:

Cloudflareを最も象徴し、パートナーの顧客売上と増収の道筋の確保を可能とした、最も業績の高いディストリビューターを表彰。

パートナーウィンオブザイヤー:

最大かつ大部分の戦略的取引をもたらし、包括的なエンドツーエンドのセキュリティ、パフォーマンス、信頼性関連のソリューションを顧客にデプロイしたパートナーを表彰。

Technical Excellence Award:

膨大な知識と経験を活かし、顧客のCloudflare (プリセールとPOC) 体験を主導したSEが所属するパートナー企業を表彰。

パートナーSEチャンピオンオブザイヤー:

認定の取得を通してCloudflareソリューションに関する知識と経験の深さを実証し、予想をはるかに超えて顧客にCloudflare体験を提供したパートナーSEを表彰。

パートナーマーケティングチャンピオン:

Cloudflareソリューションのマーケティングで卓越したコラボレーションとビジネス成果を実証したパートナーを表彰。

EMEA Partner Awards

パートナーオブザイヤー: e92 Plus

2021年に驚異的な売上達成と成長を実証した最も業績の高いパートナーを表彰。

ディストリビューターオブザイヤー: V-Valley

Cloudflareを最も象徴し、パートナーの顧客売上と増収の道筋の確保を可能とした、最も業績の高いディストリビューターを表彰。

MSPパートナーオブザイヤー: Rackspace Technology

EMEA地域全体で最も業績の高いMSPパートナーを表彰。

新規パートナーオブザイヤー: Dept Agency

2021年のCloudflareパートナーネットワークに新たに参加したが、すでに大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

最優秀プレーヤー (MVP) パートナー: Softline

優れたサービスを当社の連名客に提供し、認定に携わり、取引を登録したパートナーを表彰。

Cloudflare認定チャンピオンオブザイヤー: Concat AG、およびDC Communication

Cloudflare認定数が最も多いチームが所属するパートナー企業を表彰。

パートナーSEチャンピオンオブザイヤー:

認定の取得を通してCloudflareソリューションに関する知識と経験の深さを実証し、予想をはるかに超えて顧客にCloudflare体験を提供したパートナーSEを表彰。

Dimitri Katsiashvili - 42 Digital

Vahid Madi - Synopsis

Erez Zarum - Nanosek

Cloudflareパートナーネットワークとプログラムの詳細については、この短い動画の概要をご覧になるか、パートナーポータルでご確認ください。