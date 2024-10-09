David Harnett

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

2022-06-23

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します ...