Cloudflare Zero TrustとYubicoでシームレスなフィッシング対策を実現する（ハードウェア）キー
2022-09-29
あらゆる規模の組織におけるハードウェアキー導入の障壁を解消するYubicoとの新たなコラボレーションの発表...
Seattle
Joined Cloudflare with the acquisition of S2 Systems and now Director of Product Management for Cloudflare for Teams
https://www.linkedin.com/in/david-harnett/
2022-09-29
あらゆる規模の組織におけるハードウェアキー導入の障壁を解消するYubicoとの新たなコラボレーションの発表...
2022-06-23
Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...