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Cloudflare ブログ

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David Harnett

David Harnett

Seattle

Joined Cloudflare with the acquisition of S2 Systems and now Director of Product Management for Cloudflare for Teams

https://www.linkedin.com/in/david-harnett/

Cloudflare Oneパートナープログラムを発表

2022-06-23

Cloudflare One WeekCloudflare OneZero TrustArea 1 Securityパートナー

Cloudflare Oneパートナープログラムは、Zero Trust、Network as a Service、クラウドメールセキュリティの各サービスを中心に構築されたプログラムであることが発表されました。このプログラムは、チャネルパートナーがZero Trustの約束を実現し、この重要なアーキテクチャを具体的な方法で収益化することを支援します...