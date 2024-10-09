Deeksha Lamba

Cloudflareは、主要なサイバー保険取り扱い会社およびインシデント対応サービスプロバイダーとの提携を発表

2021-12-09

Cloudflareは、お客様のサイバーリスク低減を支援するため、大手サイバー保険会社やインシデント対応サービスプロバイダーとのサイバーリスクパートナーシッププログラムを発表しました。Cloudflareのお客様は、当社のパートナーによる保険料の割り引きや補償内容の強化を受けることができます。 ...