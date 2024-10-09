Deeksha Lamba

CloudflareとCrowdStrikeが提携し、デバイス、アプリケーション、企業ネットワークの安全な制御を最高情報セキュリティ責任者に提供
2022-03-17
本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...
2022-03-17
本日、CrowdStrikeとの新たな統合についていくつか発表できることを、嬉しく思います。これらの統合で、Cloudflareの広大なネットワークとZero Trustスイート、CrowdStrikeのEDR（Endpoint Detection and Response）インシデント修復サービスの力を融合します...
2021-12-09
Cloudflareは、お客様のサイバーリスク低減を支援するため、大手サイバー保険会社やインシデント対応サービスプロバイダーとのサイバーリスクパートナーシッププログラムを発表しました。Cloudflareのお客様は、当社のパートナーによる保険料の割り引きや補償内容の強化を受けることができます。...