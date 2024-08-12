共に立ち上がる：Cloudflareの優れたパートナーを表彰

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Cloudflareの2023年全世界チャネルパートナーアワードの受賞者を発表できることを嬉しく思います！Cloudflareが成功を収め、アプリケーションの複雑性の管理、サイバーリスクの軽減、コストの削減を実現するためにお客様が求めるソリューションとサポートを拡張し、すべてにおいて高いレベルの顧客満足度を実現するにあたり、パートナーは欠かせない存在です。

PowerUPパートナーファースト

今年も、当社はパートナープログラムが高い評価を受け、CRNの最優秀賞である5つ星を獲得しました。 Cloudflare PowerUPパートナープログラムの拡充により、Cloudflareのパートナーシップとアライアンスは、世界中のあらゆる業種で両社の顧客に優れた成果を確実にもたらし続けています。私たちは、パートナーが当社と連携して共にビジネスを成長させることを容易にするべく、真剣に取り組んでいます。Cloudflareのチームは、以下の点においてパートナーの支援に全力を尽くしています。

Cloudflareのセキュリティ、スピード、プログラマビリティ、レジリエンスを利用して、お客様の接続、保護、構築の方法を変革することで イノベーションを推進する 。

収益を拡大し、より大きな価値を大規模に提供して、ビジネス成長を加速し、範囲を拡大することで、 収益性を高める 。

販売およびマーケティングサポート、プロセスの効率化、透明性の高い価格設定からメリットを得て取引を迅速に成立させることにより、GTMを加速する。

パートナーは、Cloudflare Universityを通じた総合トレーニングから、部門の垣根を越えた専門家サポートまで活用することで、競争の激しい市場において顧客のためにデジタルトランスフォーメーションを推進し、ITインフラを最新化することができます。

パートナーシップの力を理解するリーダーたち

Cloudflareの最高パートナー責任者として任期をスタートしてから、目覚ましい成長とパートナーの成功を目の当たりにしたことは大変興味深いものでした。当社のチームはビジネスチャンスを拡大しており、とりわけ急速に拡大するセキュアアクセスサービスエッジ（SASE）の分野で顕著に見られます。また、当社のチャネル戦略はすでに目覚ましい結果を実証しています。

パートナーから圧倒的に肯定的なフィードバックをいただいていることは、Cloudflareの技術力と、パートナーのために尽力する姿勢の強さを裏付けています。パートナーコミュニティへの大規模な投資、プロセスの効率化、AI統合へ注力することで、私たちは力を合わせて大きな成長とイノベーションを推進していく体制を整えています。

パートナーの際立った貢献と功績に感謝いたします

今年のCloudflareパートナーアワードの受賞者は、Cloudflareとのコラボレーションにおいて卓越性と革新性を実証しました。その献身と成功は、チャネルと私たちのコラボレーションの変革の可能性を浮き彫りにしています。

Americas Partner Awards

テクノロジーサービスディストリビューターオブザイヤー：AVANT Communications Cloudflareの最高の代弁者として行動し、パートナーの売上と増収の道筋の確保を可能にした、最も業績の高いテクノロジーサービスディストリビューターを表彰。

パートナーオブザイヤー：GuidePoint Security 2023年に驚異的な売上実績を実証した最も業績の高いパートナーを表彰。

グロースパートナーオブザイヤー：CDWとDefy Security 共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

テクニカルエクセレンスアワード（プリセールス）：Adapture 膨大な知識と経験を活かし、顧客のCloudflareプリセールスおよび概念実証（POC）体験を主導したパートナー企業を表彰。

パートナーSEチャンピオンオブザイヤー：Nyron Samaroo (CDW Canada) & Deepika Nath (Kyndryl) Cloudflareソリューションに関する知識と経験の深さを実証し、予想をはるかに超えて両社の顧客にCloudflare体験を提供した個人パートナーセールスエンジニア（SE）を表彰。

グローバルシステムインテグレーター（GSI）パートナーオブザイヤー：Accenture 最も業績の高いGSIパートナーを表彰。

ラテンアメリカアワード

テクノロジーサービスディストリビューターオブザイヤー：TD SYNNEX (LATAM) Cloudflareの最高の代弁者として行動し、パートナーの売上と増収の道筋の確保を可能にした、最も業績の高いテクノロジーサービスディストリビューターを表彰。

パートナーオブザイヤー： 2023年にCloudflareパートナーネットワークに新たに参加したものの、すでに共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

IntegraTEC (LATAM)

NeoSecure by SEK (Nola/Sola)

Cipher（ブラジル）

Xenergix（メキシコ）

認定チャンピオンオブザイヤー：Tripla（ブラジル） 2023年中にCloudflare合計認定数が最も多いチームを擁するパートナーを表彰。

APJC Partner Awards

ディストリビューターオブザイヤー：Dicker Data Limited Cloudflareの最高の代弁者として行動し、パートナーの売上と増収の道筋の確保を可能にした、最も業績の高いディストリビューターを表彰。

サービスデリバリーパートナーオブザイヤー：Mastercept (Hongong) Ltd. 最も業績の高いサービスソリューションプロバイダーを表彰。

パートナーオブザイヤー：Centcloud Technologies Limited 2023年にCloudflareパートナーネットワークに新たに加入したものの、すでに共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

カスタマーウィンオブザイヤー：Megazone Cloud Corporation 卓越したコラボレーションとイノベーションにより重要な顧客取引を確保したパートナーの卓越した業績を表彰。

新規パートナーウィンオブザイヤー：Techdirect Pte Ltd 最大規模の最も戦略的な取引をもたらし、包括的なエンドツーエンドセキュリティ、パフォーマンス、信頼性ソリューションを顧客にデプロイしたパートナーを表彰。

年間最優秀プレイヤー：Omni Intelligent Services, Inc. 優れたサービスを両社の顧客に提供しただけでなく、ネットワーク、関係、エコシステムの力を活用することで新たなビジネス価値も構築した最優秀パートナーを表彰。

テクニカルエクセレンスアワード（プリセールス）：Airowire Networks PVT LTD 膨大な知識と経験を活かし、顧客のCloudflareプリセールスおよびPOC体験を主導したパートナー企業を表彰。

マーケティングチャンピオンオブザイヤー：Softdebut Co.,Ltd Cloudflareソリューションのマーケティングで卓越したコラボレーションとビジネス成果を実証したパートナー企業を表彰。

パートナーSEチャンピオンオブザイヤー：David Woon (Kordia Limited) Cloudflareソリューションに関する知識と経験の深さを実証し、予想をはるかに超えて両社の顧客にCloudflare体験を提供した個人パートナーSEを表彰。

ライジングスターアワード：The Missing Link Security Pty Ltd 当社とのコラボレーションは初参加であるものの、すでに当社のパートナーシップと顧客の成果向上の両方に積極的に大きく貢献した個人パートナーの代表者を表彰。

グロースパートナーオブザイヤー：NTT Australia Pty Ltd 共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

EMEA Partner Awards

ディストリビューターオブザイヤー：V-Valley advanced Solutions España SAU Cloudflareの最高の代弁者として行動し、パートナーの売上と増収の道筋の確保を可能にした、最も業績の高いディストリビューターを表彰。

MSPオブザイヤー：Orange Cyberdefense France 最も業績の高いマネージドサービスソリューションプロバイダーを表彰。

GSIオブザイヤー：Eviden France SAS 最も業績の高いGSIパートナーを表彰。

パートナーオブザイヤー：Liquid C2 2023年に驚異的な売上実績を実証した最も業績の高いパートナーを表彰。

新規パートナーオブザイヤー：Focus GroupとSmartflare 2023年にCloudflareパートナーネットワークに新たに加入したものの、すでに共有事業の成長に大規模な投資を行い、完全なコンプライアンス認定だけでなく、売上目標の超過を達成したパートナーを表彰。

カスタマーウィンオブザイヤー：Liquid C2 卓越したコラボレーションとイノベーションにより主要な顧客取引を確保したパートナーの際立った実績を表彰。

ライジングスターアワード：Copy Cat GroupおよびCloudhop 当社とのコラボレーションは初参加であるものの、すでに当社のパートナーシップと顧客の成果向上の両方に積極的に大きく貢献した個人パートナーの代表者を表彰。

年間最優秀プレイヤー：Nanosek 優れたサービスを両社の顧客に提供しただけでなく、ネットワーク、関係、エコシステムの力を活用することで新たなビジネス価値も構築した最優秀パートナーを表彰。

テクニカルエクセレンスアワード（プリセールス）： 膨大な知識と経験を活かし、顧客のCloudflareプリセールスおよびPOC体験を主導したパートナー企業を表彰。

Jean-Baptiste Voron (Eviden France SAS)

Ganesh the Awesome (Globaldots)

Martin Campos (Orange Cyberdefense)

パートナーSEチャンピオンオブザイヤー：Ivan Rudnytskyi (Bakotech s.r.o.) Cloudflareソリューションに関する知識と経験の深さを実証し、予想をはるかに超えて両社の顧客にCloudflare体験を提供した個人パートナーSEを表彰。

認定チャンピオンオブザイヤー：Kaemi GmbH 2023年中にCloudflare合計認定数が最も多いチームを擁するパートナーを表彰。

マーケティングチャンピオンオブザイヤー：Infinigate Deutschland GmbH and Alter Way Cloudflareソリューションのマーケティングで卓越したコラボレーションとビジネス成果を実証したパートナー企業を表彰。

Cloudflare PowerUPパートナープログラムの詳細については、以下のリソースをご覧ください。