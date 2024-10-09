请问是谁打电话给我。近期 VoIP DDoS 攻击活动增加
2021-10-01
过去一个月内，多家 VoIP（基于 IP 的语音通话）提供商遭受到自称 REvil 的实体发动的分布式拒绝服务（DDoS）攻击。这些多手段攻击同时使用针对关键 HTTP 网站和 API 端点的 L7 攻击，以及针对 VoIP 服务器基础设施的 L3/4 攻击。...继续阅读 »
2021-10-01
过去一个月内，多家 VoIP（基于 IP 的语音通话）提供商遭受到自称 REvil 的实体发动的分布式拒绝服务（DDoS）攻击。这些多手段攻击同时使用针对关键 HTTP 网站和 API 端点的 L7 攻击，以及针对 VoIP 服务器基础设施的 L3/4 攻击。...继续阅读 »
2021-03-25
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...
2021-03-23
去年十月，我们发布了 Cloudflare One，这款综合的云端网络即服务解决方案不仅安全、快速、可靠，还定义了企业网络的未来。Cloudflare One 由两个组件构成：一是 Magic WAN 和 Magic Transit 等网络服务，用来保护数据中心和分支机构并将其连接到互联网；二是 Cloudflare for Teams，用来保护公司应用程序和设备并在用户在互联网上工作时为其保驾护航。...