Cloudflare 让互联网更安全：免费威胁情报、分析和新型威胁检测
2024-09-24
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...继续阅读 »
2024-09-24
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...继续阅读 »
2023-03-13
从今天开始，使用 Cloudflare 的客户端安全解决方案 Page Shield，您可以确保用户的浏览器只执行经过审查和安全的 JavaScript。使用 Page Shield 策略，阻止不需要的 JavaScript 并确保最终用户数据的安全...
2022-10-21
从今天开始，Page Shield 可以监测第三方 JavaScript 代码发起的恶意出站连接...
2022-09-27
Forrester 在 2022 年第三季度 Forrester Wave™：Web 应用程序防火墙报告中将 Cloudflare 评为“领导者”。该报告按照当前产品、策略和市场存在类别的 24 项标准对 12 家 Web 应用程序防火墙（WAF）提供商进行了评估...
2022-09-06
Gartner 在 2022 年度 “Gartner® Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 魔力象限™” 报告中评估了 11 家供应商的 “执行能力” 和 “愿景完整性”，并将 Cloudflare 评为“领导者”...
2022年7月05日
在本文中，我们介绍了对脚本状态、元数据和分类的改进...
2021年12月08日
供应链攻击已成为首席信息官和安全专业人士日益关注的话题。...
2021年3月25日
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...