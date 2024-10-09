锁定您的 JavaScript：使用 Page Shield 策略进行主动阻止

2023-03-13

从今天开始，使用 Cloudflare 的客户端安全解决方案 Page Shield，您可以确保用户的浏览器只执行经过审查和安全的 JavaScript。使用 Page Shield 策略，阻止不需要的 JavaScript 并确保最终用户数据的安全 ...