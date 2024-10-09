网络性能更新：Full Stack Week
2021-11-20
两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...继续阅读 »
2021-11-20
两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...继续阅读 »
2021-11-19
在应用中处理支付是建立在线业务的关键。对于许多开发者来说，处理支付的主要选择是 Stripe。自从大约七年前我第一次接触 Stripe 以来，这项服务的发展已经远远超出了简单的支付处理。在我去年分享的电子商务示例应用程序中，Stripe使用 Connect 产品管理了一个完整的卖家市场。对于那些不满足于接受支付功能的开发者来说，Stripe 的产品套件非常适用。...
2021-11-19
当我们推出 Stream 时，我们的目标之一就是提供性能最好的视频播放器。我们致力于构建一个能够快速加载、跨不同浏览器和框架工作、并根据最终用户的连接智能切换视频质量级别的播放器。...
2021-11-19
本周开发人员聚焦系列最后的故事将由 Tejas Mehta 来讲述，他将分享其制作 cClip 的过程...
2021-11-19
当学习概念、查看 API 用法说明或需要简洁的代码段来阐释这些 API 或概念时，Cloudflare 文档是非常不错的资源。然而，尽管它的内容十分全面，Cloudflare Workers 平台的新用户可能需要经历长长的入门示例代码段，...
2021年11月19日
过去，构建视频应用程序十分困难。在录制、编码和播放视频背后有许多复杂的技术。幸运的是，Cloudflare Stream 分担走了所有困难的部分，现在您可以轻松构建自定义视频和流媒体应用程序。让我们看一下，我们可以如何结合 Cloudflare Stream、Access、Pages 和 Workers，使用极少的代码创建一个高性能的视频应用程序。...
2021年11月18日
我们的使命是，让开发人员能够在我们的平台上从头到尾地构建他们的应用程序，并彻底消除任何可能的限制。今天，我们很高兴地宣布，...
2021年11月18日
两个月前，我们全面推出了 Cloudflare Images，采用情况和我们收到的反馈令人感到惊讶。...
2021年11月18日
开发人员聚焦接下来要介绍的是我很喜欢的另一个人。今天的帖子由 Jacob Hands 撰写。Jacob 经营 TriTails Premium Beef，这是一个网上商店...
2021年11月18日
HTTP 标头对于 Web 的运作至关重要。它们用于在客户端和服务器之间传递额外信息，例如要应用的安全权限，以及有关客户端的信息，以允许提供正确的内容。...
2021年11月18日
今天，我们隆重推出 Cloudflare 开发专家计划：旨在支持和表彰使用 Workers、Pages 和整个 Cloudflare 开发人员生态系统来进行构建的 VIP 用户。...
2021年11月17日
今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、...
2021年11月17日
Chris Coyier 在 Web 上构建已超过 15 年。2007 年，Chris 通过 CSS-Tricks 在 Web 开发世界一举成名，这是 Web 的主要出版物，适用于前端和全栈开发人员...
2021年11月17日
我们很高兴地宣布在 Cloudflare Pages 中支持全栈应用程序，我们知道，我们需要对此进行全面展示。我们构建了一个示例图像分享平台，演示如何在 Cloudflare Workers 的帮助下，直接从...
2021年11月17日
过去几年，无头 CMS 受到的关注激增，许多企业都在考虑采用该工具。随着受众通过采用不同形式的新界面（智能手机、可穿戴设备、个人设备）使用内容，将内容与其后端解耦的想法开始为开发团队和最终用户带来更好的体验。有鉴于此，我们相信在未来会有更多的机会来利用无头CMS，这就是为什么今天我们很高兴地宣布我们与 Sanity 和 Strapi 的合作关系，并分享与你喜欢的CMS供应商：Contentful 和 WordPress 的现有集成。...
2021年11月17日
在我们对 Pages 形成概念的早期阶段，我们着手构建能够与现有工作流程无缝集成的平台，为开发人员提供顺畅体验。但是，在宣布 Pages 正式发布后，我们意识到这个平台可能实际上无法由每个开发人员使用。今天之前，只有将 GitHub 用作源代码管理工具的开发人员才能享有 Pages 体验。...
2021年11月16日
开发人员的很多工作都是为了做出各种权衡取舍，例如一致性与可用性，速度与正确性，等等。虽然总是会有某种技术上的权衡要考虑，但我们认为，作为开发人员，有一些是永远不应该需要取舍的。...
2021年11月16日
Nodecraft 允许玩家为他们最喜欢的游戏提供专用服务器。James Ross 是 Nodecraft 的首席技术官，他在公司内部提倡使用 Cloudflare，特别是 Cloudflare Workers...
2021年11月16日
根据过往情况来看，让 Rust 和 TypeScript 类型的存储库保持最新十分困难。它们是手动生成，这意味着面临不准确和过时的风险。直到最近，每当类型发生变化时，都需要手动更新...
2021年11月16日
我们很高兴地宣布，Cloudflare Workers 上现已支持 JavaScript 模块。如果您看过使用 JavaScript 编写的示例 Worker，您可能能够认出过去几年一直在互联网上流传的以下代码片段：...