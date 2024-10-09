两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力 ...

在应用中处理支付是建立在线业务的关键。对于许多开发者来说，处理支付的主要选择是 Stripe。自从大约七年前我第一次接触 Stripe 以来，这项服务的发展已经远远超出了简单的支付处理。在我去年分享的电子商务示例应用程序中，Stripe使用 Connect 产品管理了一个完整的卖家市场。对于那些不满足于接受支付功能的开发者来说，Stripe 的产品套件非常适用。 ...

当我们推出 Stream 时，我们的目标之一就是提供性能最好的视频播放器。我们致力于构建一个能够快速加载、跨不同浏览器和框架工作、并根据最终用户的连接智能切换视频质量级别的播放器。 ...

本周开发人员聚焦系列最后的故事将由 Tejas Mehta 来讲述，他将分享其制作 cClip 的过程 ...

当学习概念、查看 API 用法说明或需要简洁的代码段来阐释这些 API 或概念时，Cloudflare 文档是非常不错的资源。然而，尽管它的内容十分全面，Cloudflare Workers 平台的新用户可能需要经历长长的入门示例代码段， ...