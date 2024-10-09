João Sousa Botto

Cloudflare Area 1 — 如何持续改进电子邮件安全性

2022-09-20

Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击 ...