João Sousa Botto

使用 Cloudflare DMARC Management 阻止品牌假冒
2023-03-17
在全球范围内，品牌假冒问题一直是个大问题。设置 SPF、DKIM 和 DMARC 策略是降低风险、防止域名被诈骗电子邮件利用的好方法。但是，维护正确的 SPF 配置可能成本高昂，而且非常耗时，这就是我们推出 Cloudflare DMARC Management 的原因...
2023-03-17
在全球范围内，品牌假冒问题一直是个大问题。设置 SPF、DKIM 和 DMARC 策略是降低风险、防止域名被诈骗电子邮件利用的好方法。但是，维护正确的 SPF 配置可能成本高昂，而且非常耗时，这就是我们推出 Cloudflare DMARC Management 的原因...
2023-01-11
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2022-09-20
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022-07-08
Automatic Signed Exchanges 能够显著提升您的站点访问者数量...
2022-02-08
我们已将 Cloudflare 电子邮件路由从内部测试版改为公开测试版...
2021-09-27
超过四十亿人（也就是世界人口的一半）至少拥有一个电子邮件地址，其中许多人将它当成处理个人和职业事务的重要工具。每天收发的电子邮件数量超过 3000 亿封，但若只将电子邮件视为通信工具对它来说并不公平。...