Speed & Reliability (CN)

Cloudflare 没有 CAPTCHA；Turnstile 对所有人免费开放
2023/09/29
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...继续阅读 »
2023/09/29
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...继续阅读 »
2023/09/04
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2023/06/06
在 HTTP/3 RFC 即将迎来一周岁生日之际，我们研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间 HTTP 版本的使用趋势。我们发现，浏览器对 HTTP/3 的使用在继续增长，但搜索引擎和社交媒体机器人仍然在实际上忽略了最新版本的 Web 核心协议...
2023/04/18
从今天起，您无需成为网络工程师也能知道您的互联网在哪些方面表现出色。让我们告诉您我们是怎么做的...
2023/02/13
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...
2022年12月15日 14:00
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年10月07日 13:00
宣布支持从 Cloudflare Pages 项目发送 Early Hints...
2022年7月08日 12:27
Automatic Signed Exchanges 能够显著提升您的站点访问者数量...
2022年5月25日 13:00
我们如何重新设计 DNS 管道，以显著提高所有区域的 DNS 传播速度...
2021年12月10日 13:58
如果我们说，您的 IP 网络能提速 10%，而且只需要联系您的帐户团队就能实现，您会怎么说？...
2021年11月20日 13:59
两个多月前，我们分享了全球最后一英里网络的广泛基准测试结果。结果显示，基于一系列的测试（TCP 连接时间、接收第一个字节的时间、接收最后一个字节的时间）和一系列测量值（平均值为 p95），Cloudflare 是全球 49% 的网络中最快的提供商。从那时起，我们一直在不断努力...
2021年3月25日 13:01
今天，我们欣然宣布 Page Shield，这是一个客户端安全产品，供客户用于检测最终用户浏览器中的攻击。...
2021年2月18日 20:01
缓存是一个魔术。 Cloudflare 遍布全球的 200 多个数据中心没有以客户的来源来响应每个请求，而是以在地理位置上接近访问者的缓存的内容进行响应。通过让Cloudflare 响应缓存内容的请求，可以显著提高网页的加载性能，同时降低带宽成本。...
2020年9月10日 14:41
Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！...
2020年7月26日 11:00
Cloudflare Workers® 是规模最大、使用最广泛的边缘计算平台之一。我们是大约三年前发布 Cloudflare Workers的，过去两年它已变得比较普及。这段时间以来，我们已经看到成千上万开发人员编写的数千万行代码如今在Cloudflare 的网络上运行。...