Speed & Reliability (CN)

既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制 ...

在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题 ...

在 HTTP/3 RFC 即将迎来一周岁生日之际，我们研究了 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间 HTTP 版本的使用趋势。我们发现，浏览器对 HTTP/3 的使用在继续增长，但搜索引擎和社交媒体机器人仍然在实际上忽略了最新版本的 Web 核心协议 ...

从今天起，您无需成为网络工程师也能知道您的互联网在哪些方面表现出色。让我们告诉您我们是怎么做的 ...

上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps ...