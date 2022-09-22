免费开始使用|联系销售团队|

Cloudflare 博客

订阅以接收新文章的通知：

区域服务现已覆盖印度、日本和澳大利亚

2022-09-22

3 分钟阅读时间
这篇博文也有 EnglishDeutsch日本語EspañolFrançais版本。

我们在 2020 年宣布数据本地化套件，当时数据本地化的要求在欧盟已经非常重要。从那时起，我们见证了全球本土化的发展趋势。我们很高兴能将该服务的覆盖范围扩大到这些亚太地区国家，让更多的客户使用 Cloudflare，精确控制 Cloudflare 网络的哪些部分能够执行需要检查流量的 WAF 或机器人管理等高级功能。

区域服务概述

我们在 2020 年推出区域服务，这是客户使用 Cloudflare 的一种新方式。通过区域服务，客户可以限制哪些数据中心进行流量解密和检查操作。这样做之所以有用，是因为某些客户受到允许在哪些地区服务流量的法规约束。有些客户与_其_客户之间的协议明确规定可在哪里进行流量解密和检查。

正如一家德国银行告诉我们的那样：“我们可以查看规章制度，然后随心所欲地讨论它们。只要您向我保证，欧盟以外的任何机器都不会看到我某个客户的解密银行账号，我们很乐意以任何方式使用Cloudflare。”

在正常运行中，Cloudflare 使用其整个网络来执行所有功能。大多数客户想要的是：利用 Cloudflare 的所有数据中心，以便始终尽可能快地为用户服务流量。我们看到越来越多的客户希望严格限制为其流量服务的数据中心。通过区域服务，客户可以使用 Cloudflare 的网络，但会限制哪些数据中心执行实际解密。需要解密的产品，如 WAF、机器人管理和 Workers 将只会在这些数据中心内应用。

区域服务如何工作？

您可能会问：这究竟是怎样做到的？Cloudflare 不是运行一个任播网络吗？Cloudflare 是从零开始构建以利用任播（anycast ）这种路由协议的。Cloudflare 的所有数据中心都通过边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）广播相同的 IP 地址。从网络角度来看，离您最近的数据中心就是您要到达的数据中心。

这样做有两个好处。其一，数据中心距离越近，响应越快。其二，处理大型 DDoS 攻击时得心应手。容量耗尽型 DDoS 攻击会发送大量虚假流量，让网络不堪重负。通过将流量分散到整个网络，Cloudflare 的任播网络能很好地应对这些攻击。

任播并不理会地区边界，甚至不知道边界的存在。因此，在默认情况下，Cloudflare 不能保证某个国家/地区的流量也会在当地得到服务。尽管在通常情况下您的流量会到达所在国家/地区内的数据中心，但您的互联网服务提供商（ISP）很可能会将流量发送到一个网络，再由后者路由到另一个国家/地区。

区域服务解决了这个问题：开启后，每个数据中心都知道它在哪个区域运行。如果来自某个国家/地区的用户到达的数据中心不匹配客户所选的区域，我们将直接转发加密形式的原始 TCP 流量。一旦到达位于正确区域的数据中心，我们就会将其解密并应用所有第 7 层产品。其中包括 CDN、WAF、机器人管理和 Workers 等产品。

我们举一个例子。对于印度喀拉拉邦的一个用户，其互联网服务提供商确定，到我们其中一个数据中心的最快路径是斯里兰卡的科伦坡。在本例中，客户可能已经选择印度作为流量应被服务的唯一区域。科伦坡数据中心发现这些流量应该在印度地区接受服务。因此该数据中心不会执行解密，而是将其转发到印度境内最近的数据中心。在那里，我们将进行解密并应用 WAF 和 Workers 等产品，就像这些流量直接到达该数据中心一样。

将区域服务扩展到亚洲

一直以来，我们发现对区域服务的主要兴趣来自欧盟和美洲。然而，最近几年来，我们发现亚太地区也对此产生了浓厚的兴趣。根据客户反馈和对法规的分析，我们很快得出结论，我们需要支持三个关键地区：印度、日本和澳大利亚。我们很高兴地宣布，区域服务现已在这三个地区普遍可用。

但我们不会止步于此。我们意识到，还有很多客户需要针对其特定地区的本地化。我们期望在不久的将来增加更多区域，并在努力使支持更多区域变得更加容易。如果您有需要支持的区域，欢迎告诉我们！区域服务现已覆盖印度、日本和澳大利亚！如果有意使用数据本地化套件，请联系您的客户团队！

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
GA Week产品新闻普遍可用Regional ServicesAPJC

在 X 上关注

Cloudflare|@cloudflare

相关帖子

2026年4月20日

构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能

Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Agents Week, 智能体, AI, Durable Objects, Cloudflare Workers, SDK, Browser Run, Cloudflare Access, Browser Rendering, MCP, 开发人员平台, 开发人员, 沙盒, LLM, Cloudflare Gateway, Workers AI, 产品新闻, API 

2026年4月20日

The AI engineering stack we built internally — on the platform we ship

We built our internal AI engineering stack on the same products we ship. That means 20 million requests routed through AI Gateway, 241 billion tokens processed, and inference running on Workers AI, serving more than 3,683 internal users. Here's how we did it. ...

Agents Week, 智能体, AI, Cloudflare Workers, SASE, MCP, 开发人员平台, 开发人员, Cloudflare Gateway, 产品新闻, Workers AI 