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Cloudflare Area 1 — 如何持续改进电子邮件安全性

2022-09-20

4 分钟阅读时间
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2022 年 2 月 23 日，在成为客户两年（期间我们员工的电子邮箱再未遭遇网络钓鱼攻击）后，Cloudflare 宣布收购 Area 1 Security。

由于其独特的技术（详见下文），Cloudflare Area 1 可以在网络钓鱼活动发生之前主动识别和抵御，对于德勤研究发现从电子邮件开始的所有网络攻击，Cloudflare Area 1 可能防范 90% 以上。所有这些对员工的生产力几乎没有影响。

但仅防范 90% 的攻击是不够的，Cloudflare Area 1 电子邮件安全因而成为我们 Zero Trust 平台的组成部分。新功能如下。

通过 Cloudflare 仪表板管理电子邮件安全

从今天开始，您将在 Cloudflare 仪表板上看到一个专门的电子邮件安全部分。这是任何 Cloudflare 客户熟悉并开始使用 Cloudflare Area 1 电子邮件安全最简单的方法。

您可以在那里轻松申请试用，试用完整产品 30 天时间。

我们的团队将指导您完成设置，整个过程仅需几分钟时间。这就是不必安装和调整安全邮件网关 (SEG) 的好处。您可以简单地配置内联 Area 1，或通过 API、日记或其他连接器进行连接——这些选项均不会破坏邮件流或终端用户体验。而且您不需要任何新的硬件、设备或代理。

开始试用后，您将能够实时审查检测指标和取证，并从 Area 1 接收实时更新，了解需要立即关注的事件。

试用结束时，您还将参加网络钓鱼风险评估，我们的团队将为您介绍攻击缓解后有何影响，并回答您的问题。

在 Cloudflare 仪表板的“电子邮件安全”部分还有一个选项，即探索 Area 1 演示版。

Email Security page in the Cloudflare Dashboard

点击按钮，您将进入一家虚构公司的 Area 1 门户，了解该产品的运作。您可以与整个产品互动，包括我们的高级消息分类器、BEC 保护、欺骗性域实时视图，以及我们独特的消息搜索和跟踪能力。

产品扩展

screenshots of the Area 1 portal showing prevented attacks by threat type, detection statistics and top BEC targets

云原生让我们可以开发一些独特的能力。最值得注意的是，我们扫描互联网以识别攻击者基础设施、来源和传递机制，在网络钓鱼攻击到达收件箱数天前就予以阻止。这些是最先进的机器学习模型，使用的是 Area 1 自九年前成立以来积累的威胁情报数据，现在还包括 Cloudflare 每天阻止的 1240 亿个网络威胁和每天 1.7 万亿次 DNS 查询的数据。

由于基于云，不涉及本地设备，这些独特的数据集和模型能让每位客户立即受益，并适用于所有电子邮件攻击类型（URL、有效载荷、BEC）、手段（电子邮件、Web、网络）和攻击渠道（外部、内部、受信任的合作伙伴）。此外，威胁数据集、观察指标和入侵指标 (IOC) 现在是 Cloudflare Gateway（Zero Trust 的组成部分）的额外信号，保护范围不再局限于电子邮件，并为 Cloudflare 客户提供业界最完善的保护，抵御融合或混合的威胁。

Area 1 不懈关注威胁研究和威胁运营（即发现威胁行为立即瓦解），获得了大量专业知识，并带来了一项新的大规模举措——Cloudforce One，让每一位 Cloudflare 客户以及更整个互联网更加安全。

Cloudflare One 团队由分配到 5 个子团队的分析师组成：恶意软件分析、威胁分析、主动缓解和反制措施、情报分析以及情报共享。在国家安全局 (NSA)、USCYBERCOM 和 Area 1 Security 工作期间，这些分析师已经共同追查了互联网上很多最复杂的网络犯罪分子，并与类似的组织和政府机构紧密合作来制止这些威胁行为者。他们还发布了大量“成品情报”报告，涉及具有高度地缘政治重要性的安全主题，例如针对政府、科技公司、能源行业和律师事务所的攻击，并定期向世界各地的顶级组织介绍他们付出的努力。

该团队将通过与我们现有的产品、工程和安全团队密切合作，帮助保护所有 Cloudflare 客户，根据在野外观察到的战术、技术和程序 (TTP) 改进我们的产品。客户无需采取任何行动就能获得更好的保护。

此外，客户可以购买 Cloudforce One（现已普遍可用）订阅，获得威胁数据和简报、专用安全工具，并能向团队的威胁运营人员提出信息请求 (RFI)。RFI 可以是任何感兴趣的安全主题，均将得到及时的分析和回应。例如，Cloudforce One 恶意软件分析团队可以接受上传可能的恶意软件，对提交的资源提供技术分析。

最后，SPF/DKIM/DMARC 策略是防范电子邮件欺骗的另一工具，且一直是 Area 1 威胁模型的关键组成部分。Cloudflare Area 1 客户每周都会收到 DMARC 发件人报告，以了解其配置的效果，但客户还要求帮助他们为自己的域设置 SPF/DKIM/DMARC 记录。

将 Cloudflare 的电子邮件安全 DNS 向导作为我们电子邮件安全堆栈的组成部分，以指导客户完成最初的 SPF、DKIM 和 DMARC 配置，这是符合逻辑的。该向导现可供所有使用 Cloudflare DNS 的客户使用，很快还将向使用第三方 DNS 的 Cloudflare Area 1 客户提供。正确配置 SPF/DKIM/DMARC 可能会很复杂，但这是提高互联网安全性的必要和重要环节，这个解决方案将帮助您打造坚实的基础。

我们很快还将推出更多对 Area 1 功能集的扩展。想要亲自体验 Area 1，请在此报名参加网络钓鱼风险评估，或通过 Cloudflare 仪表板的电子邮件部分探索互动演示。

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João Sousa Botto|@jsbotto
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