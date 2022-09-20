Cloudflare 数据丢失防护现已普遍可用

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今年 7 月，我们推出了最新 Zero Trust 产品——数据丢失防护（DLP）的测试版。今天，我们怀着更加激动的心情，宣布 DLP 现已对客户普遍可用！任何客户现在都可以看到和控制进出其公司网络的敏感数据。如有兴趣，请查看文末。

什么是 DLP？

数据丢失防护帮助客户克服最大的挑战之一：识别和保护敏感数据。迁移到云导致跟踪和控制敏感信息比以往任何时候都要困难。员工们使用越来越多工具来操作大量的数据。同时，IT 和安全经理努力确定谁应该访问敏感数据、数据如何存储以及数据被允许前往何处。

数据丢失防护使您能够基于数据的特征(如关键字或模式)来保护数据。在流量进出企业基础设施时，系统会检查其中是否存在敏感数据的迹象。一旦发现有关迹象，系统即可根据客户的规则对流量执行允许或阻止操作。

DLP 最常见的用途是保护个人可识别信息(PII)，但许多客户感兴趣的是保护知识产权、源代码、公司财务信息或对业务至关重要的任何其他信息。数据的正确使用可包括谁使用了数据，数据发送到何处，以及数据如何存储。

DLP 如何看到我的公司流量？

DLP 是 Cloudflare One 的一部分，而 Cloudflare One 是我们连接用户与企业资源的 Zero Trust 网络即服务平台。Cloudflare One 通过 Cloudflare 网络处理来自数据中心、办公室和远程用户的流量。这为保护流量提供广泛的机会，包括验证身份和设备姿势，过滤企业流量以防止恶意软件和网络钓鱼，检查 SaaS 应用程序的配置，以及利用浏览器隔离使员工上网更安全。这一切都通过我们高性能的全球网络完成，并使用单一控制平面管理。

工作原理

DLP 利用 Cloudflare One 的 HTTP 过滤能力。在流量通过我们的网络时，可根据 HTTP 请求中的信息来应用规则和路由流量。有多种过滤选项，例如域、URL、应用程序、HTTP 方法，等等。客户可使用这些选项来分隔希望 DLP 检查的流量。

在应用 DLP 时，相关 HTTP 请求被解压缩，解码，并扫描正则表达式匹配。然后，在可能的情况下对数值型正则表达式匹配进行算法验证，例如使用校验和计算或 Luhn 算法。然而，一些数字检测不支持算法验证，如美国社会安全号码。

如果检测识别出敏感数据，则可以根据客户的规则集允许或阻止数据传输。

下面进一步介绍如何使用这一功能。要在 Zero Trust 仪表板中使用 DLP，请转至 Gateway 下的 DLP Profiles：

决定要保护的数据类型。我们目前检测信用卡号码和美国社会保险号码，但我们计划在这里开发出一个强大的 DLP 检测库。我们的下一步是定制和额外的预定义检测，包括更多的国际标识符和财务记录号码，这些功能即将提供。

决定数据类型后，选择 Configure 以启用检测：

启用希望使用的检测。如上所述，这些卡号检测是使用正则表达式进行的，并通过 Luhn 算法验证。可对卡号进行数字检测，或者检测匹配卡名称的字符串，例如“American Express”。

然后对所选流量将检测应用到一项 Gateway HTTP 策略中。此处我们对 Google Drive 流量应用 DLP。这项策略将阻止包含美国社会保险号码的文件在 Google Drive 中进行上传和下载。

Cloudflare Zero Trust 提供全方位数据保护

使用 DLP 检查 HTTP 通信是否存在敏感数据，这是组织降低数据泄露风险、加强监管合规和改进整体数据治理的一种关键方法。

实现 DLP 只是朝着更全面的数据保护方法迈出的一步。

为此目的，针对任何设备上的任何用户如何访问数据和与数据交互的方式，我们的 Cloudflare Zero Trust 平台提供更全面的控制，并全部通过单一管理界面实现：

我们的 DLP 服务从架构上设计成与这些 ZTNA、SWG、CASB 及其他安全服务无缝协同工作。随着我们的 DLP 能力继续深化，这种平台方式使我们能够以独特的灵活性满足客户的需求。

立即申请使用数据丢失防护

如要使用 DLP，请预约咨询或联系您的帐户经理。