Cloudflare 博客

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仅在几个月前，Cloudflare 宣布了 Cloudflare One 合作伙伴计划。许多客户希望踏上 Zero Trust 之旅，但不知道从何开始或如何开始。显然，与渠道合作将大有可为——将 Cloudflare 的全套 Zero Trust 产品组合与 Cloudflare 支持的、由渠道提供的大量专业服务相结合，帮助客户找到有意义的方式来采用 Zero Trust 架构。过去六个月中，我们通过渠道赢得的 Cloudflare Zero Trust 新客户增加了 50%，这凸显了合作的必要性。

显然，客户已经准备突破 Zero Trust 的市场宣传，利用合适的产品和服务平台，及其渠道合作伙伴合适的价值贡献，开始实施这一架构。

自 Cloudflare One 合作伙伴计划推出以来，我们通过招聘活动和 Zero Trust 路演联络了数百名合作伙伴。我们获得了大量反馈，它们说明了什么是有效的，以及为什么我们相信我们在正确的时间推出了正确的计划。这些反馈始终围绕着以下几个重要主题：

广泛的 Zero Trust 平台 - 我们的渠道合作伙伴认为，建设一个广泛的 Zero Trust 平台，确认其客户的 Zero Trust 之旅并非“一刀切”极具价值。这需要一套合适的云原生技术来满足中小型市场客户以及大型企业的不同需求。有些客户可能从逐步淘汰第三方 VPN 开始向 Zero Trust 网络架构 (ZTNA) 过渡，有些客户则可能从替换远程工作人员的 VPN 开始。

开始这一旅程，有些人可能是因为需要精简 SaaS 安全流程，或是因为保护网络流量免受现代威胁的合规需要。我们甚至发现，有些客户的 Zero Trust 之旅是从对其电子邮件应用高级的云原生保护措施开始的。

这些真实的客户使用案例均代表通往 Zero Trust 架构的“入口”，源于客户的具体业务需求和预期结果。合作伙伴告诉我们，拥有一个广泛的 Zero Trust 平台，包括满足这些使用案例所需的每一项服务，意味着能够准确评估客户的需求，为他们踏上 Zero Trust 之旅找到最佳起点。

捆绑包简化配置和设计 - Cloudflare One 合作伙伴计划提供了一套 Zero Trust 解决方案捆绑包的专属访问入口，该捆绑包根据合作伙伴在帮助客户制定 Zero Trust 战略时遇到的真实使用案例进行了优化。

Cloudflare Zero Trust Essentials、Advanced 和 Premier 捆绑包中组合了提供精心编排的解决方案所需的服务，可直接从 Cloudflare 或分销商处获得。我们的合作伙伴 SE 社区反馈，这些捆绑包可以在设计和配置解决方案时节约大量时间。

合作伙伴提供的专业服务 - 各种规模的客户都需要渠道合作伙伴来帮助他们发现 Zero Trust 架构的价值，确定可促进其开始转型的第一个使用案例。Cloudflare One 合作伙伴计划确认，在评估客户需求、设计和实施解决方案以及提供持续支持方面，渠道发挥着重要作用。

对于已有现有服务实践的合作伙伴，我们新的支持、认证、服务蓝图和工具有助于他们更一步了解 Zero Trust 服务产品。对于尚不具备这些能力的合作伙伴，Cloudflare 通过授权服务合作伙伴的一揽子服务产品提供最后担保。这创造了一个有利的销售环境，可确保我们全都能为每位客户找到最佳解决方案，高效设计和提供该解决方案，并提供一致的持续支持。

在我们的合作伙伴招募活动中，两个代表性工具获得了非常正面的反馈，即 Zero Trust 架构路线图和 90 分钟 Zero Trust 评估。事实证明，在合作伙伴帮助客户快速启动有意义的 Zero Trust 交流过程中，这两个工具均极具价值。

价值回报 - 除了提供广泛的 Zero Trust 平台、捆绑包和服务支持外，Cloudflare One 合作伙伴计划还确认，在帮助客户成功实施 Zero Trust 过程中，合作伙伴发挥着关键作用，做出了全力贡献。“价值回报”是我们的合作伙伴财务激励结构，对开发 Zero Trust 机会（交易登记）、设计捆绑包解决方案和提供专业服务进行奖励。这是一个重要的认可方式，借助渠道，我们可以将 Zero Trust 架构更快推向市场。我们的合作伙伴也喜欢这个“价值回报”模式，我们相信，这是与渠道建立互利关系的重要基础。

如果您认可 Cloudflare One 合作伙伴计划，真心想帮助客户发现 Zero Trust 架构的价值，请与我们交流。我们很乐意进一步分享本文所述的所有计划要素，以及如何运用于您的业务中。我们正在建立 Zero Trust 渠道，一次打造一个伟大的合作伙伴，下一个是您吗？

如需更多详情，请访问我们的 Cloudflare One 合作伙伴计划网站。