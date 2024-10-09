Alex Kim：我为什么加入 Cloudflare
2022-12-08
很高兴向大家宣布，我从 11 月 1 日起已加入 Cloudflare，担任韩国地区经理，以帮助建设更好的互联网，并扩大 Cloudflare 在韩国日益增长的客户、合作伙伴和本地团队...继续阅读 »
2022-12-08
很高兴向大家宣布，我从 11 月 1 日起已加入 Cloudflare，担任韩国地区经理，以帮助建设更好的互联网，并扩大 Cloudflare 在韩国日益增长的客户、合作伙伴和本地团队...继续阅读 »
2022-09-22
我们很高兴能将该服务的覆盖范围扩大到这些亚太地区国家，让更多的客户使用 Cloudflare，精确控制 Cloudflare 网络的哪些部分能够执行需要检查流量的 WAF 或机器人管理等高级功能...
2021-04-08
我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。...