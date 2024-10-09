Alex Dunbrack

Security Week 2025：回顾
2025-03-24
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
San Francisco
Product manager @Cloudflare, previously co-founder @Vectrix, alum @Y Combinator
2025-03-24
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。...
2025-03-20
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2023-09-07
Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果...
2023-03-14
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023-01-12
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2023-01-11
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2022-09-30
Cloudflare CASB 现已正式发布，我们来看一下用户是如何利用带有 CASB 的其他 Cloudflare Zero Trust 产品的，就从 Gateway 开始...
2022-09-20
仅需点击数下鼠标，即可连接并扫描您的第三方 SaaS 应用程序，以检查文件泄漏，错误配置和影子 IT。Cloudflar CASB 现已普遍可用...