Alex Dunbrack

继 Cloudflare One 的数据保护套件后的产品规划

2023-09-07

Cloudflare One 刚刚推出了数据保护套件。本文预览了通过我们的 DLP 和 CASB 服务在 SaaS 环境中保护数据和程序代码的新功能，并回顾了我们在过去一年的工作成果 ...