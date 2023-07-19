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Cloudflare Zaraz 升级：全面上市，迎来新的定价体系

2023-07-19

5 分钟阅读时间
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Cloudflare Zaraz 已经完成测试环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的文档，了解更多关于我们不同计划的信息。

2023 年 11 月 10 日更新：根据客户的反馈，我们正在重新评估 Zaraz 的定价，以便为各种用途提供最佳服务。客户可以继续免费使用 Zaraz，直到收到进一步的通知。与以前一样，Zaraz 的一部分功能需要付费（每月 5 美元）Workers 订阅。

Zaraz 纳入 Cloudflare 开发人员平台

Cloudflare Zaraz 是开发人员和营销人员用来加载第三方工具（如 Google Analytics 4、Facebook CAPI、TikTok 等）的一项解决方案。通过使用 Zaraz，Cloudflare 客户只需几个点击操作，即可轻松过渡到服务器端数据收集，无需设置和维护自己的云环境，也无需为了安装而对网站进行额外更改。Zaraz 提供的服务器端数据收集功能可简化服务器的分析报告，无需在用户浏览器上加载大量 JavaScript 文件。因浏览器对第三方解决方案和 cookie 的使用存在限制，该功能迅速地赢得了更多用户的青睐。这样一来，Web 网站的速度明显加快，安全性和隐私性也得到增强。

Zaraz 处于测试版模式已有一年半了。在此期间，我们一直在尽力创造更多能与客户会面的机会、收集反馈意见以及更加深入地了解他们的需求，之后找出解决方案。我们一直在高速开发新功能，现在我们的产品已经非常强大、灵活且具有竞争力。由于建立在 Cloudflare 的全局网络上，我们的产品还具有其他产品所不具备的独特功能，例如 Zaraz 的 Worker Variables。我们已经培养了一个强大而充满活力的 Discord 社区，并且我们已经认证了 Zaraz 开发人员，随时准备帮助任何人进行实施和配置。

目前有超过 25,000 家网站在使用 Zaraz，从个人网站到世界上一些大型公司的网站，我们相信现在已经是一个成熟的时机来结束测试版，并推出新的定价体系。我们相信，这样的定价不仅对客户非常慷慨，而且具有竞争力和可持续性。我们认为这是一项非常合理的下一阶段举措，以便我们可以继续为客户提供承诺，帮助他们打造美好的未来。

如果您正在构建一个网络应用，很有可能至少投入了一些时间来实施第三方工具，用于分析、营销绩效、转换优化、A/B 测试、客户体验等。事实上，根据 Web Almanac 报告，2022 年 94% 的移动页面至少使用了一种第三方解决方案，第三方请求占网站所有请求的 45%。显然，第三方解决方案无处不在。它们已成为网络发展不可或缺的一部分。第三方工具将继续存在，并且需要有效的开发人员解决方案。我们打造 Zaraz 就是为了帮助开发人员妥善管理其网站的第三方层面。

从今天起，Cloudflare Zaraz 可在每个人的 Cloudflare 仪表板中免费使用，付费版 Zaraz 包含在 Workers Paid 计划中。Free 计划适用于将 Zaraz 用于个人用途的开发人员，旨在满足大多数这类开发人员的需求。Workers Paid 计划的客户每月最低支付 5 美元，即可享受大量功能，从而充分利用 Zaraz 强大能力、在其专业项目中部署 Zaraz 并使用“即用即付”系统。Enterprise 计划是对 Workers Paid 计划中所有内容的补充。同时用于满足更加大型的企业的需求，支持他们充分利用我们的平台发挥最大潜力。

Zaraz 的定价方式

Zaraz 定价基于两部分：Zaraz Load 和功能集。每次网页加载其中的 Zaraz 脚本时，和/或页面触发器激活时，都会计算一个 Zaraz Load。对于单页应用，每次 URL 导航都会被计为一个新的 Zaraz Load。在 Zaraz Monitoring 仪表板下，您可以找到一份报告，其中显示了您的网站在特定时间段内产生了多少 Zaraz Load。Zaraz Load 和功能在我们的计费中计算如下：

Free 计划

Free 计划中每个账户每月有 100,000 个 Zaraz Load 的限额。这将使几乎所有希望将 Zaraz 用于个人用途（如个人网站或副项目）的人都能免费用到 Zaraz。当 Zaraz Load 达到 100,000 后，Zaraz 将停止运行。

按照同样的逻辑，Free 计划包括您在个人使用情况下使用 Zaraz 所需的一切。这包括自动注入Zaraz DebuggerZaraz TrackZaraz Set （来自我们的 Web API）Consent Management Platform (CMP)Data Layer 兼容模式等等。

如果您的网站产生的 Zaraz load 合计超过 100,000，则需要升级到 Workers Paid 计划以避免服务中断。如果您需要一些更高级的功能，您只需支付 5 美元/月即可升级到 Workers Paid 来获取访问权。

Workers Paid 计划中每个账户每月的前 200,000 个 Zaraz Load 免费。

如果您超过免费的 Zaraz Load 配额，每增加 1,000 个 Zaraz Load 将被收取 0.50 美元，服务将继续进行。（您可以设置通知，在您超过一定的 Zaraz Load 阈值时收到通知，以跟踪您的使用情况。）

Workers Paid 客户可以享受 Zaraz 已有的强大功能，其中包括：Zaraz E-commerce（来自我们的 Web API）、Custom EndpointsWorkers VariablesPreview/Publish WorkflowPrivacy Features 等等。

如果您的网站产生的 Zaraz Load 数以百万计，您可能需要考虑 Workers Enterprise 计划。除了账户每月 200,000 个免费的 Zaraz Load 之外，它还根据您的 Zaraz Load 使用量提供额外的批量折扣以及 Cloudflare 的专业服务。

企业版

Workers Enterprise 计划中每个账户每月前 200,000 个 Zaraz Load 免费。根据您的使用量，Cloudflare 的销售代表可以具有吸引力的折扣。请点击此处联系我们。Workers Enterprise 客户享受所有付费企业功能。

我已经在使用 Zaraz，应该怎么做？

如果您正在使用免费测试版的 Zaraz，您有两个月的时间进行调整和决定如何因应此变化。在 2023 年 9 月 10 日之前不会有任何变化。 2023 年 11 月 10 日更新：此价格尚未生效。请查看本文顶部的说明。

与此同时，我们建议您：

  1. 更加细致地了解自己的 Zaraz Load 使用情况。请访问 Monitoring 查看您前几个月的 Zaraz Load 量。如果您担心每月产生的 Zaraz Load 超过 100,000，您可能需要考虑通过计划页面升级到 Workers Paid，以避免服务中断。如果您产生的 Zaraz Load 量很大，您可能需要联系您的销售代表并获得批量折扣。您可以在此处留下您的详细信息，我们会尽快与您联系。

  2. 检查您是否正在使用计划页面中列出的其中一项付费功能。如果是，那么您需要通过计划页面购买 Workers Paid 订阅，起价为 5 美元/月。自 9 月 20 日起，除非您进行升级，否则这些功能将停止服务。

    * 请注意，从现在起，Free 计划用户将无法访问任何付费功能。但是，如果您已经在使用付费功能并且没有 Workers Paid 订阅，在 9 月 20 日之前仍然可以继续安心使用该功能。在此日期之后，您需要升级才能继续使用任何付费功能。

我们随时为您提供支持

在进行这一重要过渡的同时，我们要向所有提供宝贵反馈的测试版用户表示衷心的感谢，是他们帮助我们塑造了今天的 Zaraz。我们很高兴看到 Zaraz 完成测试环节，并期待其继续满足您的需求，帮助您打造更好、更快、更安全的 Web 体验。我们知道这种变化不可避免地需要进行一些调整，并且我们会竭尽全力平稳地完成这一过渡。在接下来的几天里，您将收到我们的电子邮件，其中附上了明确的后续措施以及需要时进行咨询的途径。您可以随时通过 Discord社区论坛与 Cloudflare Zaraz 团队直接联系。

感谢您加入我们的旅程，以及一直以来对 Cloudflare Zaraz 的支持和信任。让我们继续共筑 Web 辉煌的未来！

我们保护整个企业网络，帮助客户高效构建互联网规模的应用程序，加速任何网站或互联网应用程序抵御 DDoS 攻击，防止黑客入侵，并能协助您实现 Zero Trust 的过程

从任何设备访问 1.1.1.1，以开始使用我们的免费应用程序，帮助您更快、更安全地访问互联网。要进一步了解我们帮助构建更美好互联网的使命，请从这里开始。如果您正在寻找新的职业方向，请查看我们的空缺职位
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