Cloudflare Zaraz 升级：全面上市，迎来新的定价体系

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Cloudflare Zaraz 已经完成测试环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的文档，了解更多关于我们不同计划的信息。

2023 年 11 月 10 日更新：根据客户的反馈，我们正在重新评估 Zaraz 的定价，以便为各种用途提供最佳服务。客户可以继续免费使用 Zaraz，直到收到进一步的通知。与以前一样，Zaraz 的一部分功能需要付费（每月 5 美元）Workers 订阅。

Zaraz 纳入 Cloudflare 开发人员平台

Cloudflare Zaraz 是开发人员和营销人员用来加载第三方工具（如 Google Analytics 4、Facebook CAPI、TikTok 等）的一项解决方案。通过使用 Zaraz，Cloudflare 客户只需几个点击操作，即可轻松过渡到服务器端数据收集，无需设置和维护自己的云环境，也无需为了安装而对网站进行额外更改。Zaraz 提供的服务器端数据收集功能可简化服务器的分析报告，无需在用户浏览器上加载大量 JavaScript 文件。因浏览器对第三方解决方案和 cookie 的使用存在限制，该功能迅速地赢得了更多用户的青睐。这样一来，Web 网站的速度明显加快，安全性和隐私性也得到增强。

Zaraz 处于测试版模式已有一年半了。在此期间，我们一直在尽力创造更多能与客户会面的机会、收集反馈意见以及更加深入地了解他们的需求，之后找出解决方案。我们一直在高速开发新功能，现在我们的产品已经非常强大、灵活且具有竞争力。由于建立在 Cloudflare 的全局网络上，我们的产品还具有其他产品所不具备的独特功能，例如 Zaraz 的 Worker Variables。我们已经培养了一个强大而充满活力的 Discord 社区，并且我们已经认证了 Zaraz 开发人员，随时准备帮助任何人进行实施和配置。

目前有超过 25,000 家网站在使用 Zaraz，从个人网站到世界上一些大型公司的网站，我们相信现在已经是一个成熟的时机来结束测试版，并推出新的定价体系。我们相信，这样的定价不仅对客户非常慷慨，而且具有竞争力和可持续性。我们认为这是一项非常合理的下一阶段举措，以便我们可以继续为客户提供承诺，帮助他们打造美好的未来。

如果您正在构建一个网络应用，很有可能至少投入了一些时间来实施第三方工具，用于分析、营销绩效、转换优化、A/B 测试、客户体验等。事实上，根据 Web Almanac 报告，2022 年 94% 的移动页面至少使用了一种第三方解决方案，第三方请求占网站所有请求的 45%。显然，第三方解决方案无处不在。它们已成为网络发展不可或缺的一部分。第三方工具将继续存在，并且需要有效的开发人员解决方案。我们打造 Zaraz 就是为了帮助开发人员妥善管理其网站的第三方层面。

从今天起，Cloudflare Zaraz 可在每个人的 Cloudflare 仪表板中免费使用，付费版 Zaraz 包含在 Workers Paid 计划中。Free 计划适用于将 Zaraz 用于个人用途的开发人员，旨在满足大多数这类开发人员的需求。Workers Paid 计划的客户每月最低支付 5 美元，即可享受大量功能，从而充分利用 Zaraz 强大能力、在其专业项目中部署 Zaraz 并使用“即用即付”系统。Enterprise 计划是对 Workers Paid 计划中所有内容的补充。同时用于满足更加大型的企业的需求，支持他们充分利用我们的平台发挥最大潜力。

Zaraz 的定价方式

Zaraz 定价基于两部分：Zaraz Load 和功能集。每次网页加载其中的 Zaraz 脚本时，和/或页面触发器激活时，都会计算一个 Zaraz Load。对于单页应用，每次 URL 导航都会被计为一个新的 Zaraz Load。在 Zaraz Monitoring 仪表板下，您可以找到一份报告，其中显示了您的网站在特定时间段内产生了多少 Zaraz Load。Zaraz Load 和功能在我们的计费中计算如下：

Free 计划

Free 计划中每个账户每月有 100,000 个 Zaraz Load 的限额。这将使几乎所有希望将 Zaraz 用于个人用途（如个人网站或副项目）的人都能免费用到 Zaraz。当 Zaraz Load 达到 100,000 后，Zaraz 将停止运行。

按照同样的逻辑，Free 计划包括您在个人使用情况下使用 Zaraz 所需的一切。这包括自动注入、Zaraz Debugger、Zaraz Track 和 Zaraz Set （来自我们的 Web API）、Consent Management Platform (CMP)、Data Layer 兼容模式等等。

如果您的网站产生的 Zaraz load 合计超过 100,000，则需要升级到 Workers Paid 计划以避免服务中断。如果您需要一些更高级的功能，您只需支付 5 美元/月即可升级到 Workers Paid 来获取访问权。

Paid 计划

Workers Paid 计划中每个账户每月的前 200,000 个 Zaraz Load 免费。

如果您超过免费的 Zaraz Load 配额，每增加 1,000 个 Zaraz Load 将被收取 0.50 美元，服务将继续进行。（您可以设置通知，在您超过一定的 Zaraz Load 阈值时收到通知，以跟踪您的使用情况。）

Workers Paid 客户可以享受 Zaraz 已有的强大功能，其中包括：Zaraz E-commerce（来自我们的 Web API）、Custom Endpoints、Workers Variables、Preview/Publish Workflow、Privacy Features 等等。

如果您的网站产生的 Zaraz Load 数以百万计，您可能需要考虑 Workers Enterprise 计划。除了账户每月 200,000 个免费的 Zaraz Load 之外，它还根据您的 Zaraz Load 使用量提供额外的批量折扣以及 Cloudflare 的专业服务。

企业版

Workers Enterprise 计划中每个账户每月前 200,000 个 Zaraz Load 免费。根据您的使用量，Cloudflare 的销售代表可以具有吸引力的折扣。请点击此处联系我们。Workers Enterprise 客户享受所有付费企业功能。

我已经在使用 Zaraz，应该怎么做？

如果您正在使用免费测试版的 Zaraz，您有两个月的时间进行调整和决定如何因应此变化。在 2023 年 9 月 10 日之前不会有任何变化。 2023 年 11 月 10 日更新：此价格尚未生效。请查看本文顶部的说明。

与此同时，我们建议您：

更加细致地了解自己的 Zaraz Load 使用情况。请访问 Monitoring 查看您前几个月的 Zaraz Load 量。如果您担心每月产生的 Zaraz Load 超过 100,000，您可能需要考虑通过计划页面升级到 Workers Paid，以避免服务中断。如果您产生的 Zaraz Load 量很大，您可能需要联系您的销售代表并获得批量折扣。您可以在此处留下您的详细信息，我们会尽快与您联系。 检查您是否正在使用计划页面中列出的其中一项付费功能。如果是，那么您需要通过计划页面购买 Workers Paid 订阅，起价为 5 美元/月。自 9 月 20 日起，除非您进行升级，否则这些功能将停止服务。 * 请注意，从现在起，Free 计划用户将无法访问任何付费功能。但是，如果您已经在使用付费功能并且没有 Workers Paid 订阅，在 9 月 20 日之前仍然可以继续安心使用该功能。在此日期之后，您需要升级才能继续使用任何付费功能。

我们随时为您提供支持

在进行这一重要过渡的同时，我们要向所有提供宝贵反馈的测试版用户表示衷心的感谢，是他们帮助我们塑造了今天的 Zaraz。我们很高兴看到 Zaraz 完成测试环节，并期待其继续满足您的需求，帮助您打造更好、更快、更安全的 Web 体验。我们知道这种变化不可避免地需要进行一些调整，并且我们会竭尽全力平稳地完成这一过渡。在接下来的几天里，您将收到我们的电子邮件，其中附上了明确的后续措施以及需要时进行咨询的途径。您可以随时通过 Discord 或社区论坛与 Cloudflare Zaraz 团队直接联系。

感谢您加入我们的旅程，以及一直以来对 Cloudflare Zaraz 的支持和信任。让我们继续共筑 Web 辉煌的未来！