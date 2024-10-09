Cloudflare Zaraz 升级：全面上市，迎来新的定价体系
2023-07-19
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...继续阅读 »
2023-07-19
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...继续阅读 »
2023-04-18
现在， Cloudflare Zaraz 还可以帮助您收集并管理许可。使用这个新工具，您可以使用同意模式在您的网站上轻松收集用户的同意偏好，并将您的同意策略应用于通过 Cloudflare Zaraz 加载的第三方工具...
2022-08-03
我准备展示托管组件可以怎样立即帮助您管理网站或构建第三方工具...
2021-12-08
我们欣然宣布 Zaraz 已被 Cloudflare 收购，并将推出 Cloudflare Zaraz（测试版）。我们今天发布的是 Zaraz 产品的测试版，已集成到 Cloudflare 的系统和控制面板中。您可以用它来云端管理和加载第三方工具，并大幅改善速度、隐私和安全性。从第一天起，我们就押注在 Workers 和 Cloudflare 的技术和网络上，因此，对于今天能够向 Cloudflare 的所有客户免费提供 Zaraz，我们都感到十分兴奋。...