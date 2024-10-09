Cloudflare 收购 Zaraz 以实现第三方工具的加载

2021-12-08

我们欣然宣布 Zaraz 已被 Cloudflare 收购，并将推出 Cloudflare Zaraz（测试版）。我们今天发布的是 Zaraz 产品的测试版，已集成到 Cloudflare 的系统和控制面板中。您可以用它来云端管理和加载第三方工具，并大幅改善速度、隐私和安全性。从第一天起，我们就押注在 Workers 和 Cloudflare 的技术和网络上，因此，对于今天能够向 Cloudflare 的所有客户免费提供 Zaraz，我们都感到十分兴奋。 ...