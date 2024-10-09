Cloudflare Cloud Email Security 如何防御不断演变的二维码网络钓鱼威胁
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...继续阅读 »
2024-04-17
了解 Cloudflare 的 Cloud Email Security 如何解决二维码网络钓鱼、攻击者为何青睐二维码，以及 Cloudflare 针对不断演变之威胁的主动防御策略...继续阅读 »
2024-03-08
Cloudflare Radar上新的电子邮件安全部分提供对以下方面的见解：在恶意电子邮件中发现的威胁、垃圾邮件和恶意电子邮件的来源以及旨在防止滥用电子邮件的技术的最新趋势...
2023-01-11
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2022-10-25
Email Routing 今天结束测试，介绍我们对该服务增加的所有新功能，包括幕后花絮和不那么明显的改进...
2022-09-20
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022年3月14日
我们预计在 2022 年第二季度初会完成对 Area 1 的收购，此后，我们打算允许所有付费自助服务套餐采用其电子邮件安全技术，不收取额外费用...
2022年2月08日
我们已将 Cloudflare 电子邮件路由从内部测试版改为公开测试版...
2021年12月11日
早在 2019 年，我们就在博文中介绍了我们全新的通知中心。该通知中心可作为配置账户通知的集中中心。从那时起，我们已经讨论了很多关于可设置的新型通知，但并没有过多地讨论通知平台本身的更新。那么，通知有什么新功能呢？...