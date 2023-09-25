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宣布 Cloudflare 事件警报

2023-09-25

3 分钟阅读时间
这篇博文也有 English日本語한국어繁體中文版本。

很多人都依赖 Cloudflare。我们平均每秒处理超过 4600 万个 HTTP 请求；数百万客户使用我们的服务，其中包括 31% 的财富 1000 强企业。而且这些数字还在不断增长。

Announcing Cloudflare Incident Alerts

鉴于我们在帮助互联网运行方面所处的特殊地位，我们一直非常重视事件发生时的透明度。但我们一直在努力做得更好。

这就是为什么我们今天高兴地宣布推出事件警报——可通过电子邮件、Webhook 或 PagerDuty 获取。这些通知可在 Cloudflare 仪表板中轻松访问，而且可以自定义，以防止通知过载。最重要的是，每个人都可以使用；您只需要一个免费帐户即可开始使用。

事件的生命周期

如果没有适当的透明度，事件就会造成混乱，并为任何依赖互联网的人浪费资源。由于有如此多的不同实体共同参与互联网运行，诊断和故障排除可能会变得复杂且耗时。到目前为止，最好的解决方案是提供商提供透明、主动的警报，这样一旦出现问题，就能清楚地知道问题出在哪里。

Cloudflare 事件响应

我们深知围绕事件主动发出透明警报的重要性。我们努力改善沟通：直接向企业级客户发出警报，并允许每个人订阅 RSS 源或利用 Cloudflare 状态 API。此外，我们还在整个事件生命周期内更新 Cloudflare 状态页面（其中编录了事件报告、更新和解决情况），并跟踪计划维护。

然而，并不是每个人都想使用状态 API 或订阅 RSS 源。这两种方案都需要在客户一方执行一些基础设施和编程工作，而且它们都不提供简单的配置来过滤掉计划维护等干扰信息。对于那些不想自己构建任何东西的人来说，访问状态页面仍然是一种拉动模式，而不是推动模式。客户自己需要主动监控 Cloudflare 的状态，而在这种情况下，及时性会起到决定性的作用。

如果没有积极主动的沟通渠道，Cloudflare 和客户之间在事件发生时可能会脱节。虽然我们会尽快更新状态页面，但缺少推送通知意味着我们在满足客户期望方面存在不足。新的 Cloudflare 事件警报旨在弥补这种不足。

简单、免费、快速的通知

我们希望在 Cloudflare 事件可能影响您的服务时立即主动通知您，而无需您采取任何编程步骤。与状态 API 和 RSS 源不同，Cloudflare 事件警报只需在仪表板上点击几下即可进行配置，您可以选择接收电子邮件、PagerDuty 或 Webhook 警报，以了解涉及不同影响程度的特定产品的事件。状态 API 将继续可用。

利用这种多维粒度，您可以按特定服务和严重程度过滤通知。例如，如果您是 Cloudflare 的 SaaS 客户，您可能希望收到自定义主机名激活延迟的警报，但不希望收到 Stream 上延迟增加的警报。同样，您可能只关心重大事件，而不会收到轻微事件的通知。事件警报让您能够进行选择。

事件的生命周期

Lifecycle of an Incident

如何过滤事件以满足您的需求

您可以按以下类别过滤事件通知：

  • Cloudflare 站点和服务：当某些产品或产品区域受到事件影响时获得通知。

  • 影响程度：收到严重、一般和/或轻微事件的通知。

这些类别并不相互排斥。以下是几种可能的配置：

  • 通过电子邮件通知我所有严重事件

  • 通过 Webhook 通知我影响 Pages 的严重和一般事件

  • 通过 PagerDuty 通知我所有影响 Stream 的事件

仪表板上有 50 多种不同的警报可用，您可以根据自己的需要定制通知。您不但可以自定义接收哪些警报，而且可以自定义通知方式。系统中集成了 PagerDuty、Webhook 和电子邮件，您可以灵活选择最适合您工作环境的方式。此外，通过对许多可用通知进行多重配置，我们可以让您轻松地在需要的时候收到您想要的警报。

试用一下

您现在就可以开始在 Cloudflare 帐户上配置事件警报。实现方式：

  1. 导航至 Cloudflare 仪表板 → 通知。

  2. 选择“添加”。

  3. 选择“事件警报”。

  4. 输入您的通知名称和描述。

  5. 选择您希望收到通知的影响程度和组成部分。如果任一字段留空，将分别默认为所有影响程度或所有组件。

  6. 选择接收通知的方式：

  7. 选择 PagerDuty

  8. 添加 Webhook

  9. 添加电子邮件收件人

  10. 选择“保存”。

  11. 在通知行右侧选择“测试”，测试通知。

有关 Cloudflare 警报通知系统的更多信息，请点击此处访问我们的文档。

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