General Availability (CN)

Browser Rendering API GA，推出 Cloudflare Snippets 、SWR，并向所有用户提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/02
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2023/10/25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023/10/24
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023/09/29
Cloudflare 宣布后量子加密技术成为正式发布系统...
2023年9月25日 13:00
现在，客户可以订阅 Cloudflare 事件警报，并基于受影响的产品和影响程度选择收到通知的时间...
2023年7月19日 16:00
Cloudflare Zaraz 已经完成测试版环节，现在向所有客户全面开放。目前已纳入 Cloudflare 开发人员平台的 Free 计划、Paid 计划和 Enterprise 计划中。请访问我们的仪表板，了解更多关于我们不同计划的信息...
2022年9月23日 13:00
GA Week 推出了很多新产品，如果您错过了，可以看看这里的概述...
2022年9月22日 01:00
我们很高兴能将该服务的覆盖范围扩大到这些亚太地区国家，让更多的客户使用 Cloudflare，精确控制 Cloudflare 网络的哪些部分能够执行需要检查流量的 WAF 或机器人管理等高级功能...
2022年9月21日 13:00
R2 现已普遍可用！R2 为开发者提供零出口费用的对象存储...
2022年9月20日 13:30
Cloudflare 于 2020 年开始使用 Area 1，并于 2022 年开始收购该公司。令我们印象最深的是，当我们部署 Area 1 时，一夜之间，基本完全解决了网络钓鱼的问题（90% 以上的网络攻击都是由网络钓鱼造成的）。但我们的愿景远不止防止网络钓鱼攻击...
2022年9月20日 13:00
仅需点击数下鼠标，即可连接并扫描您的第三方 SaaS 应用程序，以检查文件泄漏，错误配置和影子 IT。Cloudflar CASB 现已普遍可用...
2022年9月20日 13:00
数据丢失防护目前可供 Cloudflare 签约客户使用，为客户提供更多选项来保护其敏感数据...
2022年9月20日 13:00
Cloudflare One 合作伙伴计划在现有和潜在合作伙伴中备受关注...
2022年9月19日 14:01
Cloudflare的威胁运营和研究团队 Cloudforce One 现已投入运行，并开始进行威胁简报。如要了解更多信息，欢迎参加预定 10 月 12 日举行的网络研讨会：“YackingYeti：俄罗斯威胁组织如何瞄准乌克兰——以及全世界”...