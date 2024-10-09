Let's Encrypt 的交叉签名链将于 9 月份到期，这会影响使用过时的信任存储的旧设备（Android 7.1.1 或更早版本）。为使客户免受这一变更的影响，Cloudflare 将在续订时更换 Let's Encrypt 证书，改用其他证书颁发机构 (CA) ...

隆重宣布，Geo Key Manager 新版本现已进入封闭测试阶段，该版本允许客户按国家、按地区或按标准（例如，“仅在符合 FIPS 标准的数据中心中存储我的私钥”）定义边界 ...

Cloudflare 使每一位客户都能为自己的互联网应用程序配置 TLS 证书，而且费用全免，对此我们引以为豪。今天，我们负责管理近 4500 万份证书从颁发到部署到更新的整个生命周期 ...