Daniele Molteni

保护您的 API 以防滥用和数据泄漏

2021-03-24

API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。 ...