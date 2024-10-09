Daniele Molteni

Cloudflare 在 Forrester《2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中获评为领导者
2025-03-20
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
London, UK
2025-03-20
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
2024-03-11
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...
2024-03-04
Cloudflare 是 AI 时代第一家保护 LLM 模型和用户的提供商...
2024-03-04
从识别网络钓鱼尝试到保护应用程序和 API，Cloudflare 使用 AI 来提升其安全解决方案抵御新威胁以及更复杂威胁的有效性...
2023-11-15
用户可以创建主机名和 ASN 列表，并在 WAF 规则中引用这些列表...
2023-08-04
在本报告中，我们回顾了 Cloudflare 根据 CISA 提供的 2022 年最常被利用的漏洞的数据...
2022-03-16
我们隆重推出高级速率限制，这是限流技术的一个飞跃。这种技术允许根据 HTTP 请求的几乎任何特征来计数请求，无论 IP 地址是什么。速率限制是针对暴力破解、内容爬取或针对性 DDoS 攻击的优秀防御手段...
2022-03-15
今天，我们很高兴能为 SaaS 提供商提供新工具，帮助他们增强客户应用程序的安全性...
2022-03-15
今天，我们隆重推出托管规则集（例如 OWASP 和 Cloudflare 托管规则集）的增强功能，提供一个新工具，旨在无需人工干预的情况下识别绕过和恶意负载，以防其造成破坏...
2022-03-15
今天开始，我们将向所有客户推出全新设计的 WAF！与此同时，我们正在更新文档，以指引您最大限度发挥 Cloudflare WAF 的力量...
2021-03-24
API 流量正在迅速增长。仅在去年，我们边缘节点的 API 流量增长比 Web 流量快 300%。API 驱动移动和 Web 应用程序，传输各种各样的指令，例如“使用这张信用卡从我最喜欢的餐厅点一个披萨“，或者“进行一笔加密货币交易，这是我的个人信息”等等，因此 API 很容易成为数据盗窃和滥用的目标。（2019 年十大 API 安全威胁）。...
2020-10-01
API 是连入互联网的现代应用程序的命脉。它们每分每秒都在执行来自移动应用程序的请求：下达这份外卖订单、“点赞”这张图片、发送命令到 IoT 设备、解锁车门、启动洗涤周期，通知有人刚跑完五千米，以及不计其数的其他指令。...