使用 Cloudflare One，消除 VPN 漏洞
2024-03-06
由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略...继续阅读 »
2024-03-06
由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略...继续阅读 »
2022-06-22
将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案（如 Cloudflare Access），这是采用 Zero Trust 的良好开端，为企业提供可行、有意义的升级...
2021-12-31
随着一年的结束，我经常反思并预测下一年会发生什么。我过去写过年终预测文章，但这是我在 Cloudflare 的第一篇文章。我于 9 月加入成为 Field 首席技术官，目前享受互联网行业悠久历史的好处，对 Cloudflare 有着全新的认识。...
2020-01-07
十年之前，我们创立了 Cloudflare。那时，互联网是人们造访的地方，人们口中说的仍然是“上网冲浪”，iPhone 的发布也不足两年。而在 2009 年 7 月 4 日，美国和韩国的网站遭受了大规模的 DDoS 攻击。...
2020年1月07日
Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。...
2019年9月25日
今天，经过漫长的等待之后，我们将向公众开放WARP和WARP+（plus）。如果你还没听说过，WARP是一款为所有人设计的移动应用，它使用我们的全球网络来保护你手机的所有互联网流量。...
2019年9月25日
如果你看过我们的其他帖子，你就会知道我们今天将WARP交付给了我们等候队列中的最后一名成员。通过WARP，我们的目标是保护和改善你的移动设备和互联网之间的连接。在这个过程中，我们遇到了电话和操作系统版本、不同的网络和我们自己的基础设施方面的问题，而这一切工作都是为了满足等待名单上近200万人被压抑的需求。...
2019年4月01日
4月1日对大多数互联网用户来说是一个悲惨的日子。尽管大多数时候互联网充满希望和创新，但在“愚人节”这天，少数几家顶尖科技公司决定浪费数十亿人的时间，讲一些只有他们自己才觉得好笑的幼稚笑话。...