由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略 ...

将关键应用从传统 VPN 转移到云原生 ZTNA 解决方案（如 Cloudflare Access），这是采用 Zero Trust 的良好开端，为企业提供可行、有意义的升级 ...

随着一年的结束，我经常反思并预测下一年会发生什么。我过去写过年终预测文章，但这是我在 Cloudflare 的第一篇文章。我于 9 月加入成为 Field 首席技术官，目前享受互联网行业悠久历史的好处，对 Cloudflare 有着全新的认识。 ...

十年之前，我们创立了 Cloudflare。那时，互联网是人们造访的地方，人们口中说的仍然是“上网冲浪”，iPhone 的发布也不足两年。而在 2009 年 7 月 4 日，美国和韩国的网站遭受了大规模的 DDoS 攻击。 ...