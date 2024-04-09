Application Services (CN)

Browser Rendering API GA，推出 Cloudflare Snippets 、SWR，并向所有用户提供 Workers for Platforms
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/04/05
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...继续阅读 »
2024/03/06
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...
2024/03/04
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2023/10/25
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...