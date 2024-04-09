Application Services (CN)

Cache Reserve 普遍可用：加强控制，尽量减少出口成本

2023/10/25

我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中 ...